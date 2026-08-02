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STRAGE BOLOGNA 2 Agosto 1980, la strage di Bologna

Al museo storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia, un momento di raccoglimento civile in ricordo delle 85 vittime della Strage di Bologna.

2 Agosto 1980, la strage di Bologna

2 Agosto 1980, la strage di Bologna - PH MICHELE GUERRA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Agosto 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //
Al museo storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia, un momento di raccoglimento civile in ricordo delle 85 vittime della Strage di Bologna.
Nel giorno in cui l’Italia intera si raccoglie nel ricordo di una delle pagine più buie della sua storia repubblicana, il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia rinnova il suo impegno civile e morale e lo fa in occasione della partecipata edizione di Pompieropoli, la giornata non sarà solo un momento di educazione alla sicurezza e di vicinanza al mondo dei soccorritori per i più piccoli, ma si fermerà per stringersi attorno al dolore e alla memoria delle 85 vittime della Strage di Bologna del 2 agosto 1980. All’interno del percorso espositivo, nello spazio suggestivo ed emozionante appositamente dedicato alla rappresentazione scenografica di quel drammatico evento, si terrà un solenne momento di commemorazione.
Un atto dovuto per non dimenticare, un tributo alla vita spezzata di cittadini innocenti e un ringraziamento perenne a tutti i Vigili del Fuoco e agli operatori di soccorso che allora scesero in campo tra le macerie con encomiabile eroismo.
Il museo, custode dei valori del soccorso e del dono, sceglie di unire la festa civica dei bambini con il dovere della memoria storica, affinché le nuove generazioni possano comprendere il valore della pace, della giustizia e della solidarietà.
A cura di Michele Guerra

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