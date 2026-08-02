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APRICENA BOCCONI Allarme ad Apricena per i bocconi con chiodi. Bianca Matera: «Un gesto vile, a rischio animali e bambini»

"L'episodio sarà segnalato alle autorità competenti, che dovranno accertare la natura dei fatti ed eventualmente individuare i responsabili"

Allarme ad Apricena per i bocconi con chiodi. Bianca Matera: «Un gesto vile, a rischio animali e bambini»

Allarme ad Apricena per i bocconi con chiodi. Bianca Matera: «Un gesto vile, a rischio animali e bambini»

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Agosto 2026
Apricena // Capitanata //

APRICENA – Un grave episodio è stato segnalato ad Apricena, in via Attilio Lombardi, dove sono stati rinvenuti alcuni pezzi di würstel con chiodi inseriti al loro interno e nascosti tra la sterpaglia lungo il marciapiede. Una scoperta che desta forte preoccupazione e che rappresenta un serio pericolo non solo per gli animali domestici, ma anche per eventuali bambini che potrebbero entrare accidentalmente in contatto con quei bocconi.

A rendere nota la vicenda è l’assessore comunale al Benessere Animale, Bianca Matera, che ha parlato di «un gesto deliberato, crudele e potenzialmente letale», sottolineando come non si tratti di un semplice atto di inciviltà, ma di un comportamento che potrebbe provocare gravissime lesioni o addirittura la morte degli animali che ingerissero il cibo contaminato.

L’amministrazione comunale invita tutti i proprietari di cani e altri animali d’affezione a mantenere alta l’attenzione durante le passeggiate, tenendo gli animali al guinzaglio e vigilando su ciò che raccolgono da terra. Nel caso vengano individuati altri bocconi sospetti, si raccomanda di non toccarli a mani nude e di contattare immediatamente la Polizia Locale o le forze dell’ordine, affinché possano intervenire in sicurezza.

L’episodio sarà segnalato alle autorità competenti, che dovranno accertare la natura dei fatti ed eventualmente individuare i responsabili. La presenza di esche contenenti oggetti metallici rappresenta infatti un reato di particolare gravità, oltre a costituire una seria minaccia per la sicurezza pubblica.

«Chi compie gesti simili deve sapere che non resteranno né ignorati né tollerati», ha evidenziato l’assessore Matera, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nella tutela del benessere animale e della comunità.

L’auspicio è che eventuali testimoni o cittadini in possesso di informazioni utili possano collaborare con le autorità, contribuendo a fermare comportamenti tanto pericolosi quanto inaccettabili.

Allarme ad Apricena per i bocconi con chiodi. Bianca Matera: «Un gesto vile, a rischio animali e bambini»
Allarme ad Apricena per i bocconi con chiodi. Bianca Matera: «Un gesto vile, a rischio animali e bambini»

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