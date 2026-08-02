La pittrice e restauratrice Nicoletta Lauriola originaria di San Giovanni Rotondo,porta avanti da anni una ricerca artistica in cui arte,spiritualità e tutela del patrimonio culturale si fondono in un linguaggio capace di promuovere dialogo e memoria.

Una delle ultime opere più rappresentativa del suo percorso “Benignitas Humanitas”,dipinto raffigurante lo stemma ecclesiastico della Chiesa cattolica,voluto da S.E.Mons.Gianfranco Girotti già Reggente emerito della Penitenzieria Apostolica,e oggi custodito presso la Santa Sede.

Significativa anche la sua partecipazione ai progetti culturali dedicati all’arte sacra e alla tradizione dell’Ordine di Malta,nei quali la sua Teologia dell’arte ha dialogo con la storia e i valori dei Cavalieri di Malta, simbolo di accoglienza,servizio e solidarietà.

Un percorso che valorizza il patrimonio spirituale e culturale del Mediterraneo,offrendo una lettura contemporanea dell’arte sacra come strumento di incontro tra popoli e cultura.

Con questa visione Nicoletta Lauriola conferma il proprio impegno nella promozione di un’arte capace di custodire la memoria storica e di trasmettere valori universali attraverso il linguaggio della bellezza.