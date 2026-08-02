TROIA (FG) – Ci sono storie che nascono dalla fantasia e altre che prendono forma dalla vita vissuta. È il caso di Un passo dopo l’altro, il romanzo d’esordio di Ivano Cisternino, autore di Troia, che ha trasformato un percorso personale fatto di difficoltà, cambiamenti e ripartenze in un racconto di crescita e speranza.

Pubblicato in self-publishing e disponibile su Amazon in formato cartaceo e Kindle, il libro racconta la storia di un uomo che affronta le sfide della vita senza cercare scorciatoie, imparando che ogni traguardo si conquista con costanza e determinazione. Il romanzo, a forte matrice autobiografica, intreccia esperienze legate al lavoro, alla famiglia, allo studio e allo sport di resistenza, fino alla partecipazione alla celebre 100 km del Passatore, una delle ultramaratone più prestigiose e impegnative d’Italia.

«La corsa mi ha insegnato che nella vita non conta quanto velocemente si arriva, ma la capacità di continuare ad andare avanti anche quando tutto sembra difficile. È proprio da questa consapevolezza che è nato Un passo dopo l’altro.», racconta Ivano Cisternino.

Nel romanzo la corsa non rappresenta soltanto una disciplina sportiva, ma diventa la metafora di un’esistenza costruita affrontando una sfida alla volta. Cadute, sacrifici, errori e seconde possibilità si trasformano in tappe di un cammino che invita il lettore a non arrendersi davanti agli ostacoli. «Non volevo scrivere un manuale motivazionale, ma raccontare una storia autentica. Se anche una sola persona, leggendo queste pagine, troverà il coraggio di ripartire, allora il mio obiettivo sarà raggiunto.», spiega l’autore.

Originario della provincia di Foggia, Cisternino ha maturato un percorso personale e professionale che attraversa ambiti diversi – dall’informatica all’assistenza sanitaria, passando per lo studio e la famiglia – esperienze che hanno contribuito a costruire il messaggio del libro: ogni cambiamento può trasformarsi in una nuova opportunità se affrontato con perseveranza.

Il titolo stesso, Un passo dopo l’altro, sintetizza il cuore del romanzo: nessuna impresa si realizza tutta insieme, ma attraverso piccoli gesti quotidiani, uno dopo l’altro, senza perdere di vista la direzione. «I traguardi più importanti non si raggiungono con un solo grande passo, ma continuando a camminare anche quando la strada sembra troppo lunga.», conclude Cisternino.

Con il suo esordio narrativo, l’autore propone una storia che parla di resilienza, cambiamento e rinascita, rivolta a chiunque abbia dovuto ricominciare almeno una volta nella vita. Un messaggio universale che parte da Troia e guarda ben oltre i confini della provincia di Foggia, ricordando che ogni nuovo inizio comincia sempre con un primo passo.