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ALBERTO TEDESCO E’ morto Alberto Tedesco, ex senatore pugliese

Socialista di lungo corso è stato consigliere regionale in Puglia dal 1985

E' morto Alberto Tedesco, ex senatore pugliese

E' morto Alberto Tedesco, ex senatore pugliese

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Agosto 2026
Bari // Foggia //
(ansa) È morto dopo una lunga malattia all’età di 77 anni Alberto Tedesco, ex senatore e già assessore alla Sanità della Regione Puglia. Socialista di lungo corso, Tedesco è stato consigliere regionale in Puglia dal 1985, eletto per la prima volta alla Camera nel 1994.

Fu nominato assessore alla Sanità della Regione Puglia nel 2005, durante il primo mandato di Nichi Vendola, incarico che ricoprirà fino al 2009.
Successivamente, con il Partito Democratico, è stato eletto senatore della Repubblica.

In quegli anni fu coinvolto nell’inchiesta sulla Procura di Bari sulla presunta malagestione della sanità pugliese, poi assolto. Lontano a lungo dalla scena pubblica, negli ultimi anni ha continuato ad essere attivo nella vita politica barese e pugliese nel campo del centrosinistra.

In occasione delle elezioni comunali del 2024, è stato tra i promotori della Convenzione per Bari (sostenendo al primo turno il penalista Michele Laforgia e, al ballottaggio, il candidato del Pd e attuale sindaco Vito Leccese). Alle ultime elezioni regionali, si è schierato con l’attuale presidente della Regione ed esponente Pd Antonio Decaro. I funerali saranno celebrati domani a Bari nella chiesa di San Ferdinando alle 17:30. Lo riporta l’Ansa.

Il cordoglio del presidente della Regione per la scomparsa del senatore Alberto Tedesco

Il presidente della Regione Antonio Decaro esprime il suo più sincero cordoglio per la scomparsa del senatore Alberto Tedesco: “Alberto Tedesco è stato un protagonista della vita politica e istituzionale della nostra regione. Più volte consigliere regionale, assessore ed esponente pugliese nel Senato della Repubblica, ha speso gran parte del suo impegno nell’amministrazione pubblica, nel solco delle idee e dei valori socialisti.

Alberto è stato un compagno, un uomo generoso, un politico capace di leggere la società e i tempi con grande intelligenza. A Cristina, Carlo e a tutta la famiglia giunga il mio più sincero abbraccio, onorato di aver potuto salutare, con affetto, Alberto nelle ultime settimane”.

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