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MANFREDONIA FESTIVAL Il Manfredonia Festival 2026 prosegue: dal 3 al 9 agosto numerosi eventi animeranno i luoghi della città

"Il Manfredonia Festival continua a raccontare una città viva, capace di proporre eventi diversi e di valorizzare luoghi, energie e linguaggi culturali"

Il Manfredonia Festival 2026 prosegue: dal 3 al 9 agosto numerosi eventi animeranno i luoghi della città

Il Manfredonia Festival 2026 prosegue: dal 3 al 9 agosto numerosi eventi animeranno i luoghi della città

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Agosto 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Manfredonia Festival 2026 prosegue con una nuova settimana di appuntamenti che, dal 3 al 9 agosto, animeranno diversi luoghi della città con letteratura, musica, danza, arte, teatro, intrattenimento e momenti di socialità.

Da lunedì 3 a venerdì 7 agosto, alle ore 19.00, il Centro Nautico Sportivo Manfredonia ospiterà “Liberi Libri 2026 – Voci, paesaggi e memorie”, la rassegna letteraria ideata ed organizzata da Mariantonietta Di Sabato e Simona Dado che porterà in città autori, storie e riflessioni. Dopo gli appuntamenti dell’1 e del 2 agosto con Giulia Malavasi e Marcello Casalino, il programma proseguirà con Lucia Tancredi, Maria Giovanna Ciletti, Franco Salcuni, Carlo Trotta e Daniele Marasco, in un percorso che intreccia narrativa, memoria, territorio e approfondimento culturale.

Venerdì 7 agosto, dalle ore 20.30, torna “Una Rotonda sul Mare – Live & Dance”, torna l’iniziativa dell’Assessorato al Welfare e Cultura che trasforma la Rotonda e il Lungomare in una grande pista sotto le stelle. Il lungomare diventerà pedonale e la serata sarà animata da Antimo DJ, Vincenzo Pio Alfieri e dalle scuole di ballo della città, in un appuntamento pensato per vivere la musica, il ballo e la socialità in riva al mare.

Sempre venerdì 7 agosto, dalle ore 20.00, il centro cittadino sarà protagonista della Notte Bianca di Manfredonia – “Si muove la città”, una grande festa a cielo aperto che trasformerà le vie della città in un percorso di musica, intrattenimento, sapori e momenti da vivere insieme.

Da venerdì 7 a sabato 8 agosto, il Fossato del Castello ospiterà Marenére Fest, con workshop, arte, ambiente, installazioni, talk-jam, food & beverage, musica dal vivo e DJ set. Il 7 agosto l’area aprirà alle ore 8.00 con l’avvio dei laboratori, mentre dalle 19.30 prenderanno il via i percorsi enogastronomici in collaborazione con Slow Food e il DJ set. L’8 agosto, dalle ore 18.00, spazio a esposizioni, installazioni di digital artist, percorsi enogastronomici, talk-jam, musica live, live/DJ set e chiusura elettronica.

Da sabato 8 a lunedì 10 agosto, alle ore 21.00, tra il Teatro Comunale “Lucio Dalla” e il Teatro Arena Marina del Gargano, andrà in scena “La crociata dei bambini”, spettacolo teatrale semi-itinerante ideato da Stefania Marrone e Cosimo Severo, liberamente ispirato alla poesia narrativa di Bertolt Brecht, nella traduzione di Daniela Almansi.

“Il Manfredonia Festival continua a raccontare una città viva, capace di proporre eventi diversi e di valorizzare luoghi, energie e linguaggi culturali”, dichiara il Sindaco Domenico la Marca. “Dalla letteratura alla musica, dalla danza al teatro, ogni appuntamento contribuisce a costruire un’estate di partecipazione e di comunità, offrendo a cittadini e visitatori occasioni di incontro e di bellezza”.

“Questa settimana conferma il senso del Manfredonia Festival: portare cultura e socialità nei luoghi della città, rendendoli spazi aperti, accessibili e vissuti”, aggiunge l’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente. “La Rotonda, il Lungomare, il centro cittadino, il Fossato del Castello, il Teatro Comunale e il Porto Turistico diventano scenari di una città che si muove, partecipa e si ritrova. È questa l’immagine di Manfredonia che vogliamo continuare a costruire: una città che non aspetta, ma crea occasioni, produce energia e mette insieme cultura, comunità e bellezza”.

Il Manfredonia Festival 2026 conferma così la propria vocazione diffusa, trasformando luoghi simbolici e spazi urbani in occasioni di incontro, partecipazione e promozione della città.

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