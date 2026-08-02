LOCATE VARESINO – Un uomo di 36 anni ha perso la vita dopo essere stato investito due volte lungo via Cesare Battisti, a Locate Varesino, nel Comasco. Il primo conducente è fuggito senza prestare soccorso, mentre il secondo, un 19enne risultato positivo all’alcol test, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Doppio investimento nella notte

Tragedia nella notte tra venerdì e sabato a Locate Varesino, in provincia di Como, dove un uomo di 36 anni è morto dopo essere stato travolto da due veicoli nel giro di pochi istanti. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30 lungo via Cesare Battisti. La vittima, identificata come Azeddine Manni, è stata inizialmente investita da un’auto che ha proseguito la corsa senza fermarsi, finendo poi nuovamente sotto un secondo mezzo sopraggiunto poco dopo.

Il secondo automobilista si ferma, ma era positivo all’alcol

Alla guida della seconda vettura c’era un ragazzo di 19 anni che, a differenza del primo conducente, ha immediatamente arrestato la marcia e allertato il 112. Sottoposto agli accertamenti, il giovane è risultato positivo all’etilometro, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti per un neopatentato. Per questo motivo è stato denunciato con l’accusa di omicidio stradale aggravato, mentre l’auto è stata sequestrata e la patente sospesa.

Inutili i soccorsi, proseguono le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti ambulanze, automedica ed elisoccorso. Dopo le prime cure, il 36enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Circolo di Varese, dove è morto a causa delle gravissime ferite riportate. I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare il primo automobilista, che si è dato alla fuga dopo l’investimento senza prestare assistenza alla vittima.

Lo riporta www.leggo.it