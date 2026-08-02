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CALDO Italia nella morsa del caldo africano: temperature record fino al 10 agosto, poi possibili temporali

La quarta ondata di calore dell'estate continuerà a interessare gran parte del Paese nei prossimi giorni

Italia nella morsa del caldo africano: temperature record fino al 10 agosto, poi possibili temporali

CALDO FOGGIA, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Agosto 2026
Attualità // Cronaca //

L’Italia resta sotto la morsa dell’anticiclone africano. La quarta ondata di caldo dell’estate continuerà a mantenere temperature elevate almeno fino all’8-10 agosto, con valori particolarmente alti soprattutto nelle regioni centro-settentrionali.

Secondo le previsioni meteorologiche, il picco della fase più calda sarà raggiunto nei prossimi giorni, quando diverse città italiane potrebbero registrare temperature vicine ai 40 gradi.

Tra le aree maggiormente interessate ci sarà il Centro-Nord: a Firenze sono previsti valori massimi compresi tra 37 e 40 gradi, mentre Bologna potrebbe raggiungere i 39 gradi. Temperature molto elevate anche a Roma e Milano, con punte tra 35 e 38 gradi.

Situazione leggermente più contenuta al Sud e sulle coste, dove la presenza delle brezze marine contribuirà a limitare gli eccessi termici. A Napoli e Bari le massime oscilleranno tra 33 e 35 gradi, mentre Palermo, Cagliari e Catanzaro si manterranno su valori compresi tra 32 e 35 gradi.

Gli esperti individuano diversi fattori alla base di questa fase di caldo intenso. Tra questi l’espansione dell’anticiclone subtropicale africano verso il Mediterraneo, il progressivo aumento delle temperature del Mar Mediterraneo e la riduzione dell’effetto riflettente delle superfici ghiacciate, che contribuisce a un maggiore assorbimento del calore.

Nei prossimi giorni il quadro meteorologico resterà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della penisola. I fenomeni temporaleschi resteranno circoscritti soprattutto alle zone alpine e appenniniche, dove potranno verificarsi rovesci nelle ore pomeridiane.

Un cambiamento più significativo è atteso dopo il 10 agosto, quando l’arrivo di correnti più instabili potrebbe favorire alcuni temporali e un lieve calo delle temperature. Tuttavia, l’aumento dell’umidità potrebbe mantenere elevata la percezione del caldo, con condizioni di forte afa soprattutto nelle aree urbane e lungo le coste.

Le autorità invitano la popolazione, in particolare anziani, bambini e persone fragili, a prestare attenzione nelle ore più calde della giornata, evitando l’esposizione prolungata al sole e mantenendo una corretta idratazione.

Lo riporta AntennaSud.it

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