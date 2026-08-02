L'assessore Ciliento in visita a Peschici. "Gargano Vivo – Radici in cammino"

Ieri mattina l’assessore regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, è stata a Peschici per la presentazione del festival itinerante “Gargano Vivo – Radici in cammino”, organizzato dal Parco Nazionale del Gargano. La tappa a Peschici è stata anche occasione per visitare insieme al sindaco Luigi D’Arenzo i luoghi colpiti dagli incendi degli scorsi giorni.

“Oggi (ieri per chi legge,ndr) è stato presentato un ricco calendario di eventi che animeranno i territori del Parco Nazionale del Gargano per valorizzare questo straordinario patrimonio naturale e le comunità che lo vivono, lo rispettano e lo tutelano”, ha detto l’assessore Ciliento, che ha continuato: “Purtroppo i terribili incendi che hanno interessato Peschici in questi ultimi giorni sono la dimostrazione di cosa accade quando il rispetto per l’ambiente viene meno, per ignoranza o per dolo.

La comunità è stata messa a dura prova, ma saprà reagire perché la natura si rigenera e chi la tutela saprà essere più forte di chi delinque. La Regione oggi era presente, proprio perché con questa manifestazione si dovrà ripartire per ricostruire un percorso di valorizzazione e tutela del territorio, tutti insieme.”

“Dopo aver visitato i luoghi colpiti dagli incendi voglio rinnovare il ringraziamento a chi sta continuando a monitorare il territorio e a tutti coloro che sono intervenuti in quelle terribili giornate, dimostrando che il sistema di protezione civile regionale, coordinato dalla SOUP della Protezione civile della Regione Puglia, è pronto ed efficiente”, ha concluso l’assessore.