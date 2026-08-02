Manfredonia. Auto distrutta dalle fiamme nella notte in Corso Roma: danni anche ad altri veicoli e a un locale

MANFREDONIA – Paura nella notte in Corso Roma, a pochi passi da Piazza Duomo, dove intorno alle 3 (ore 3.45 circa) un’autovettura è stata completamente distrutta da un violento incendio. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il mezzo, provocando danni anche ad alcune auto parcheggiate nelle vicinanze e annerendo parte della facciata esterna di un locale che si affaccia sulla strada. Sul posto sono visibili i segni del rogo, con detriti e materiale combusto sparsi sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire alle cause dell’incendio, al momento ancora in corso di accertamento.

Non si registrano feriti. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dal forte odore di fumo e dalle fiamme che hanno illuminato Corso Roma.

Sono in corso le indagini per chiarire l’origine del rogo.