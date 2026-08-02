Edizione n° 6145

BALLON D'ESSAI

INCHIESTA // Bari, aggressione al Parco Rossani: arrestata e posta ai domiciliari l’addetta ai bagni
2 Agosto 2026 - ore  11:40

CALEMBOUR

BILANCIO // Crollo della palazzina a Messina, sale a tre il bilancio delle vittime: identificata Alessandra Frazzica
2 Agosto 2026 - ore  09:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Miss Bellezza Italiana 2026 conquista Barletta: incoronate le nuove protagoniste del concorso

MISS BELLEZZA BT Miss Bellezza Italiana 2026 conquista Barletta: incoronate le nuove protagoniste del concorso

Le concorrenti hanno portato sul palco non solo bellezza, ma storie, carattere, determinazione, incarnando perfettamente lo spirito del concorso: la bellezza che ispira, unisce, conquista

Miss Bellezza Italiana 2026 conquista Barletta incoronate le nuove protagoniste del concorso

Miss Bellezza Italiana 2026 conquista Barletta incoronate le nuove protagoniste del concorso

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Agosto 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Dopo l’entusiasmante tappa di Siponto, Miss Bellezza Italiana 2026 ha illuminato Barletta con una serata che resterà impressa nella memoria di pubblico, concorrenti e giuria.

Il 30 luglio, nella splendida cornice di Smile Beach, sul Lungomare Pietro Mennea, il concorso ha vissuto uno dei momenti più intensi e partecipati dell’intero tour.

Le concorrenti hanno portato sul palco non solo bellezza, ma storie, carattere, determinazione, incarnando perfettamente lo spirito del concorso: la bellezza che ispira, unisce, conquista.

A guidare la serata, con ritmo, calore e una presenza scenica impeccabile, è stata Lucia Dipaola, capace di valorizzare ogni momento e ogni partecipante con eleganza e naturalezza. La sua conduzione ha dato alla serata un tono professionale e allo stesso tempo coinvolgente, trasformando Smile Beach in un vero teatro sotto le stelle.

Fondamentale anche la visione e la guida del presidente dell’Associazione La Fenice, Domenico Di Candia, che con il suo impegno costante sta portando il concorso a crescere tappa dopo tappa.

La selezione di Barletta ha potuto contare su una giuria di altissimo profilo, capace di portare competenze, sensibilità e professionalità: Enrico Mattioli — Senior seller, attento alla comunicazione e alla presenza scenica. Fabio Egidio Di Bari — Vice presidente del Consiglio Comunale e docente, figura di riferimento per la comunità.

Mariella Scolletta — Wedding planner, esperta di stile ed eleganza. Francesco Nastro — Produttore cinematografico, sguardo tecnico e artistico sulla presenza scenica. Rachele Cicoria — Imprenditrice, simbolo di intraprendenza e visione. Gianni Simone — Hair stylist e docente dell’Accademia Total Look, professionista della cura dell’immagine. Giuseppe Soave — Ex tronista di Uomini e Donne, osservatore attento del carisma personale. Una squadra variegata e perfettamente bilanciata, che ha saputo valutare ogni concorrente con professionalità e sensibilità.

Dopo una selezione intensa e di altissimo livello, la giuria ha decretato le sette concorrenti che accedono di diritto alla Finalissima di Zapponeta, in programma il 21 agosto 2026: Raffaella Santarsiere che ha conquistato la fascia più ambita della sereta (Miss Bellezza Italiana 2026-Smile Beach) e a seguire Gabriella Lavacca, Sharon Le Noci, Laura Divito, Natalia Oprea, Rosalba Daluiso e Maria Sofia Cannito.

Un successo che conferma quanto il concorso stia diventando un punto di riferimento nel panorama degli eventi di bellezza e spettacolo.

FOTO RUGGIERO DIBENEDETTO

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«Di fronte al mare, la felicità è un'idea semplice.» — Jean-Claude Izzo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO