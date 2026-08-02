Miss Lido Adriatico incanta Siponto: successo di pubblico, talento e spettacolo in una serata da ricordare

SIPONTO – Una serata all’insegna dell’eleganza, dello spettacolo e del divertimento quella che si è svolta ieri sera presso il Lido Adriatico di Siponto, dove è andata in scena l’attesissima edizione di Miss Lido Adriatico 2026, manifestazione organizzata da Giovanni Cotugno e Floriana Rignanese, che ha anche condotto con professionalità, eleganza e grande capacità comunicativa l’intera serata.

L’evento ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, con centinaia di spettatori che hanno seguito con entusiasmo una manifestazione ricca di emozioni, musica, danza, moda e momenti di riflessione. Ben 27 ragazze, di diverse fasce d’età, hanno sfilato sul palco mettendo in mostra eleganza, personalità e spontaneità, trasformando il concorso in una vera festa dedicata alla valorizzazione della bellezza e del talento.

A valutare le concorrenti una giuria eterogenea, composta da personalità provenienti dal mondo della cultura, delle professioni, dello spettacolo e dell’arte. Presidente di giuria è stato Leonardo Ginefra, affermato sceneggiatore, scrittore, regista e musicista. Tra i componenti della commissione anche l‘ing. Michelangelo De Meo, Rita Vaccarella, direttrice dell’Accademia My Dance, insieme ad altri rappresentanti del panorama culturale e artistico del territorio.

Nel corso della manifestazione sono state assegnate nove fasce, premiando non solo la bellezza, ma anche il portamento, la personalità e la capacità di emozionare il pubblico. Tra i momenti più emozionanti della serata la premiazione della giovanissima Noemi Rinaldi, che ha conquistato la giuria e il pubblico con la sua spontaneità e il suo entusiasmo.

Grande successo hanno riscosso le esibizioni delle scuole di danza Accademia My Dance, diretta da Rita Vaccarella, e Playa del Niño, che hanno regalato al pubblico coreografie coinvolgenti, ricche di tecnica, energia ed eleganza, contribuendo a rendere ancora più spettacolare la manifestazione.

Molto apprezzata anche la partecipazione di Giovanna Russo, super finalista del concorso canoro “The Voice Senior 2025” di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, che con la sua straordinaria voce ha emozionato il pubblico presente, confermando il suo talento artistico.

Uno spazio speciale è stato dedicato anche ai più piccoli grazie alla presenza dell’Atelier Bimbi Petit di Manfredonia, che ha rappresentato la bellezza dell’infanzia attraverso una raffinata sfilata di bambini con gli eleganti vestitini firmati Petit. Un momento di grande dolcezza che ha conquistato il pubblico, dimostrando come stile, spontaneità e genuinità possano convivere armoniosamente.

La serata non è stata soltanto spettacolo e intrattenimento. Gli organizzatori hanno voluto riservare uno spazio importante anche ai temi sociali, affrontando il contrasto alla violenza sulle donne e promuovendo il valore dell’inclusione, ricordando come eventi di questo genere possano diventare strumenti di sensibilizzazione e diffusione di valori fondamentali quali il rispetto, la dignità della persona e la valorizzazione delle diversità.

Le concorrenti hanno inoltre sfilato indossando le eleganti creazioni firmate Bwhite, mentre determinante è stato il contributo degli sponsor e dei partner del settore moda e bellezza che hanno sostenuto l’iniziativa, contribuendo alla riuscita dell’evento.

Al termine della manifestazione il pubblico ha tributato un lungo applauso a tutti i protagonisti della serata, premiando l’impegno organizzativo di Giovanni Cotugno e Floriana Rignanese, capaci di realizzare uno spettacolo moderno, dinamico e coinvolgente, in cui moda, musica, danza, cultura e impegno sociale si sono fusi in un’unica grande esperienza.

L’edizione 2026 di Miss Lido Adriatico si chiude così con un bilancio estremamente positivo, confermandosi tra gli appuntamenti più significativi dell’estate sipontina. Un evento che ha saputo andare oltre il tradizionale concorso di bellezza, trasformandosi in una vetrina di talenti, arte, inclusione e partecipazione, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età e di lasciare un ricordo nel cuore del pubblico.