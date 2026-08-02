Monte Sant'Angelo celebra le tradizioni, torna il 62° Raduno Folkloristico Internazionale

MONTE SANT’ANGELO (FG) – La città si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Dal 5 al 7 agosto torna il 62° Raduno Folkloristico Internazionale, manifestazione che dal 1965 rappresenta uno dei principali eventi dedicati alla valorizzazione delle tradizioni popolari e allo scambio culturale tra i popoli.

Anche quest’anno il cuore della manifestazione sarà Piazza Duca d’Aosta, che per tre serate consecutive si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo artisti, musicisti e ballerini provenienti da diverse parti del mondo.

Ad aprire il programma, il 5 agosto, sarà il gruppo montecalvese “Li Sammecalere”, custode delle tradizioni musicali e coreutiche del territorio, pronto a inaugurare il festival con uno spettacolo all’insegna dell’identità culturale locale.

La seconda serata, in programma il 6 agosto, offrirà invece un viaggio nelle tradizioni sudamericane grazie alle esibizioni dei gruppi “Danzantes” dall’Argentina e “Illiniza” dall’Ecuador, che porteranno sul palco ritmi, costumi e danze tipiche delle rispettive culture.

Il 7 agosto sarà dedicato al gran finale della manifestazione con l’esibizione del gruppo “Pom’Kanel”, in rappresentanza della Martinica, affiancato dalla storica formazione “La Pacchianella”, simbolo della tradizione folkloristica monteangelana.

Tra i momenti più suggestivi dell’intero programma figura anche la tradizionale Sfilata dei Gruppi Folkloristici con i Muli Bardati, evento che ogni anno richiama numerosi spettatori e che attraverserà le vie del centro storico, offrendo un colpo d’occhio ricco di colori, costumi tradizionali e musica popolare.

Il Raduno Folkloristico Internazionale si conferma così un appuntamento di grande valore culturale e turistico, capace di unire popoli e tradizioni attraverso il linguaggio universale della musica e della danza.

Un evento che, da oltre sessant’anni, contribuisce a promuovere Monte Sant’Angelo come punto di riferimento per il folklore internazionale, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico, culturale e identitario della città, tra i borghi più rappresentativi del Gargano.