COREDO – È morto all’età di 13 anni Mattia Maestri, il ragazzo di Coredo, in Trentino, che dal 2017 si trovava in stato vegetativo permanente. Quando aveva appena quattro anni fu colpito da una grave infezione provocata dal batterio Escherichia coli, contratto dopo aver consumato un formaggio prodotto con latte crudo contaminato. Da quel momento la sua vita e quella della sua famiglia cambiarono per sempre.

Una lunga battaglia della famiglia

Negli anni il padre, Giovanni Battista Maestri, ha trasformato il dramma personale in una battaglia di sensibilizzazione sui rischi legati al consumo di prodotti a latte crudo, chiedendo norme più severe e un’informazione più chiara per tutelare soprattutto i bambini. La vicenda ha avuto anche importanti sviluppi giudiziari, con il riconoscimento del nesso tra il prodotto contaminato e le gravissime conseguenze riportate dal piccolo Mattia.

L’annuncio della scomparsa

La notizia della morte è stata comunicata dal padre con un breve messaggio di ringraziamento rivolto a tutte le persone che, in questi anni, hanno sostenuto la famiglia. Dopo nove anni di cure e sofferenze si conclude così una vicenda che ha profondamente colpito l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sulla sicurezza degli alimenti prodotti con latte non pastorizzato.

Lo riporta www.ansa.it