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Home // Manfredonia // Precisazioni in merito all’articolo sull’Abbazia di Kàlena del 29 luglio 2026

DOMENICO MARTUCCI Precisazioni in merito all’articolo sull’Abbazia di Kàlena del 29 luglio 2026

A cura di Domenico Martucci

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Agosto 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Gentile Redazione,

in merito all’articolo pubblicato da StatoQuotidiano sulle proposte avanzate dal Touring Club Italiano per l’Abbazia di Kàlena, ritengo opportuno richiamare un fatto che considero essenziale per una completa ricostruzione della vicenda.
Nel 2023, dopo circa trent’anni di chiusure, dibattiti, proposte e dichiarazioni d’intenti, una mia iniziativa, resa pubblica a mezzo stampa e successivamente documentata dagli organi di informazione attraverso la sua concreta realizzazione, si concretizzò nel giro di poco più di un mese nell’apertura dell’Abbazia alle visite guidate.
Quel risultato ottenne il plauso dell’Amministrazione comunale di Peschici, il pubblico ringraziamento di Monsignor Domenico D’Ambrosio, Arcivescovo emerito di Lecce, e il riconoscimento degli enti che da anni seguivano il percorso di valorizzazione di Kàlena.
Per questo motivo, leggendo oggi delle proposte formulate dal Touring Club Italiano, ritengo utile ricordare che uno degli obiettivi richiamati nell’articolo, ossia la fruizione dell’Abbazia attraverso le visite guidate, rappresenta un risultato già conseguito nel 2023 e ampiamente documentato dagli organi di informazione.
Accolgo naturalmente con favore le ulteriori iniziative prospettate dal Touring Club Italiano e auspico che possano tradursi in risultati concreti, contribuendo ad arricchire il percorso di valorizzazione dell’Abbazia già avviato.
Cordiali saluti,
Domenico Martucci

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