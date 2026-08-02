Super Win for Life, la fortuna bacia Vieste: centrato un "5" da quasi 19 mila euro

VIESTE – La fortuna fa tappa sul Gargano. Nel concorso del Super Win for Life di sabato 1° agosto 2026, un fortunato giocatore di Vieste ha centrato un “5”, aggiudicandosi una vincita di 18.886,85 euro e sfiorando il premio più ambito del gioco: la Super Rendita, che garantisce un assegno mensile per vent’anni.
La giocata vincente è stata effettuata presso la Rivendita n. 6, in via Madonna della Libera 17D, con una puntata di appena 2 euro, trasformando una spesa minima in una vincita di tutto rispetto.
Nel concorso n. 60 del Super Win for Life è stata estratta la seguente combinazione vincente:
9 – 21 – 22 – 48 – 64 – 66 – 77 – 83.
Nessun giocatore è riuscito a centrare il “6”, che assegna la Super Rendita, mentre l’unico “5” registrato a livello nazionale è stato proprio quello realizzato a Vieste.
Completano il bilancio delle vincite del concorso 36 “Punti 4”, premiati con 264,88 euro ciascuno, 865 “Punti 3” da 23,54 euro, 8.069 “Punti 2” da 5 euro, oltre a 8.604 vincite immediate da 2 euro e 20 vincite immediate da 50 euro.
Per il prossimo concorso resterà in palio la prestigiosa Super Rendita, che prevede un premio di 12.190 euro al mese per vent’anni, uno dei riconoscimenti più ricchi e caratteristici del panorama dei giochi numerici a totalizzatore.
Il montepremi dell’estrazione del 1° agosto è stato pari a 132.927,60 euro, mentre il valore complessivo del montepremi, comprensivo dei riporti, ha raggiunto 3.067.975,74 euro.
Per Vieste si tratta di una vincita che porta una piacevole nota di fortuna nel cuore dell’estate, con un giocatore che, per un solo numero, ha sfiorato uno dei premi più ambiti del Super Win for Life.
Lo riporta agimeg.it