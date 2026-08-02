Una tragedia ha colpito il Perù, dove un piccolo aereo turistico diretto alle celebri Linee di Nazca è precipitato poco dopo il decollo, provocando la morte di tutte le tredici persone a bordo. Tra le vittime figurano, secondo quanto comunicato dal Ministero dei Trasporti peruviano, sette cittadini italiani, di età compresa tra i 18 e i 54 anni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 ora locale. Il velivolo era decollato dall’aeroporto di Pisco con destinazione Nazca, ma avrebbe perso i contatti con la torre di controllo pochi minuti dopo la partenza.

Le autorità peruviane hanno confermato che non ci sono stati superstiti. «Undici passeggeri e due membri dell’equipaggio sono deceduti», ha dichiarato il maggiore della polizia Jorge Andrade, intervenuto sul luogo del disastro. La violenza dell’impatto e il successivo incendio hanno completamente distrutto l’aeromobile.

Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, oltre ai sette italiani hanno perso la vita anche due cittadini spagnoli, due tedeschi e i due componenti peruviani dell’equipaggio.

L’Ambasciata d’Italia a Lima è in costante contatto con le autorità locali per seguire gli sviluppi della vicenda e assistere le famiglie delle vittime, mentre la Farnesina monitora l’evolversi della situazione.

Anche la presidente del Perù, Keiko Fujimori, è intervenuta sulla tragedia, spiegando che il ministro dei Trasporti ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente, mentre il ministro degli Esteri mantiene i contatti con i consolati dei Paesi coinvolti.

L’impatto è avvenuto in un terreno agricolo della zona di Pueblo Viejo, a breve distanza dall’aerodromo María Reiche. I rottami del velivolo sono stati ritrovati disseminati tra i campi coltivati, mentre l’area è stata isolata dalle forze di polizia per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi tecnici.

La Commissione per le indagini sugli incidenti aerei ha già avviato gli accertamenti per stabilire le cause dello schianto. Gli esperti dovranno verificare se il disastro sia stato provocato da un guasto meccanico oppure da fattori esterni.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori prende quota quella del maltempo. Nelle ore precedenti all’incidente la regione era stata interessata da forti venti e raffiche che avevano causato danni alle infrastrutture, caduta di alberi, incidenti stradali e la temporanea sospensione delle operazioni aeree in diverse province. Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali sul legame tra le condizioni meteorologiche e l’incidente.

La Procura ha disposto il trasferimento delle salme all’obitorio di Ica, dove saranno eseguite le autopsie previste dalla normativa peruviana.

L’incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza dei voli turistici diretti alle Linee di Nazca, una delle principali attrazioni archeologiche del Paese. Negli ultimi anni la regione è stata infatti teatro di altri gravi incidenti: nel 2022 uno schianto costò la vita a sette persone, mentre nel 2010 un altro disastro aereo provocò la morte di sei persone, tra cui quattro turisti britannici.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e individuare le responsabilità del tragico incidente.

Lo riporta Tgcom24.it