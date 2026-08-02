Valditara annuncia un emendamento: «Niente burqa nelle scuole»

Giuseppe Valditara Ministro dell'istruzione e del merito - Fonte Immagine: ilsole24ore.com

ROMA – Il governo interviene sul tema dell’abbigliamento religioso negli istituti scolastici. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato la presentazione di un emendamento al disegno di legge Sicurezza per vietare l’utilizzo del burqa nelle scuole.

Secondo il ministro, il provvedimento nasce dalla necessità di garantire il rispetto dei principi costituzionali e favorire un percorso di integrazione all’interno del sistema scolastico.

«Se permettiamo che una ragazza venga a scuola con il burqa – ha dichiarato Valditara – la includiamo accettando principi in contrasto con la Costituzione e le impediamo di socializzare».

Nel corso dell’annuncio, il ministro ha illustrato anche altre iniziative dedicate all’integrazione degli studenti di origine straniera e delle loro famiglie. Tra i progetti previsti figurano corsi di lingua italiana destinati ai genitori degli alunni stranieri e un’assise nazionale sull’integrazione scolastica programmata per il prossimo mese di novembre.

La proposta ha immediatamente aperto il dibattito politico. Dal Partito Democratico è arrivata una dura critica: secondo il principale partito di opposizione, l’iniziativa rappresenterebbe «solo propaganda» e non una reale soluzione ai problemi dell’inclusione scolastica.

Anche la Cgil ha espresso perplessità, manifestando preoccupazione per una visione dell’integrazione che, secondo il sindacato, sarebbe inserita principalmente in una prospettiva legata alla sicurezza.

Il tema resta quindi al centro del confronto politico e sociale, tra chi considera il divieto uno strumento per tutelare i valori costituzionali e chi invece lo interpreta come una misura che rischia di alimentare divisioni nel percorso di inclusione degli studenti.

Lo riporta AntennaSud