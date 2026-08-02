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SANTORO TRIONFA Valerio Santoro concede il bis alla “Corri Monte”: vittoria consecutiva nella 10 km

Per il secondo anno consecutivo, Valerio Santoro sale sul gradino più alto del podio della "Corri Monte", confermandosi protagonista della manifestazione podistica

Valerio Santoro concede il bis alla Corri Monte vittoria consecutiva nella 10 km

Valerio Santoro concede il bis alla Corri Monte vittoria consecutiva nella 10 km

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
2 Agosto 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Per il secondo anno consecutivo, Valerio Santoro sale sul gradino più alto del podio della “Corri Monte”, confermandosi protagonista della manifestazione podistica. L’atleta della Polisportiva Eppe Merla ha conquistato la vittoria nella gara di 10 chilometri, chiudendo con l’ottimo tempo di 31’04”, come riportato dalla classifica ufficiale.

Una prova di carattere su un percorso collinare reso ancora più impegnativo dalle elevate temperature, vero avversario della giornata. «Il caldo è stato il vero nemico da battere, ma è stata una buona gara», ha commentato il vincitore al termine della competizione.

Santoro ha poi rivolto un ringraziamento alla sua famiglia, «sempre presente», alla Polisportiva Eppe Merla e a tutto lo staff che lavora dietro le quinte per consentirgli di raggiungere nuovi traguardi.

Un pensiero anche agli sponsor e a quanti continuano a sostenerlo nel suo percorso sportivo: Gianluca Vallese – Lo Specialista, Gianni Di Cosmo – Di Cosmo Carni & Food, Ital Brokers, TM Costruzioni di Matteo Triggiani, Stato Quotidiano, rappresentato da Giuseppe de Filippo, e Sottolestelle.

L’ennesimo successo conferma l’ottimo momento di forma di Santoro, che continua a collezionare risultati di prestigio nel panorama podistico regionale.

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