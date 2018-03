A Foggia il 23 settembre la “Notte dei Ricercatori”

Di:

Foggia – FISSATA per il prossimo venerdì 2 settembre 2011 la “Notte dei Ricercatori”, evento promosso dalla Comunità Europea per far incontrare il grande pubblico con i ricercatori. Oltre 800 le sedi di 320 città europee in 32 Paesi.L’obiettivo è far comprendere il valore della Ricerca Scientifica attraverso la promozione della figura del Ricercatore. L’ Università “A.Moro” di Bari, il Politecnico di Bari, l’Università del Salento, l’Università di Foggia, l’Università del Molise e l’Università della Basilicata, promuovono una proposta tesa a comunicare al più ampio pubblico le proprie attività di ricerca e soprattutto far comprendere le loro ricadute sociali mediante l’ausilio di giochi, quiz, spettacoli, conferenze nonché mediante tutto ciò che possa farcomprendere alla collettività e, in particolare, ai più giovani la bellezzadella professione di ricercatore e la sua assoluta indispensabilità per ilprogresso umano.Il progetto, che significativamente le università hanno inteso denominare UNIFEDERLAB, si pone lo scopo di sensibilizzare-avvicinare il grande pubblico al ricercatore prima ancora che alla ricerca, mettendo l’accento sulle persone e mostrando che la Scienza è un’ impresa umana e che “The Researchers are among us”.Gli eventi di cui sarà protagonista il pubblico con i ricercatori saranno:prove sperimentali, dimostrazioni, quiz, giochi, esibizioni, seminari,lezioni aperte, conferenze, mostre, visite guidate, spettacoli, concerti,talk show, concorsi a premi. In ciascuna sede sarà allestito, inoltre, un European Corner, un apposito spazio ove il pubblico prenderà conoscenza di tutti i progetti delle università finanziate con il 7FP e delle opportunità per i giovani e per l’innovazione.Il tema centrale della Notte sarà “Innovazione per il benessere” con un’attenzione particolare sulla ricerca nei settori della nutrizione, della salute e della sostenibilità (con il coinvolgimento particolare, quindi, dei gruppi di ricerca nei settori dell’alimentazione, delle clean energies, della biodiversità, dell’ambiente e delle neuroscienze). Il titolo del progetto è “An unforgettable night for well-being with researchers of the federative universities of Basilicata, Molise and Puglia Regions in the Mediterranean Area” – acronimo di progetto: UniFederLab. Essoha ottenuto un finanziamento dalla Commissione Europea di € 55000 mentre ulteriori € 15000 sono stati messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia per le sole attività che saranno svolte nella Regione Puglia.Lesono: BARI – BARLETTA – BRINDISI – CAMPOBASSO – FOGGIA – LECCE – MATERA – POTENZApresso la Sala Consiglio dell’Università di Foggia i Rettori e loro delegati delle sei Università presenteranno il programma dettagliato della Notte dei Ricercatori in Puglia, Basilicata e Molise.Redazione Stato