I Benesmiro: una prestigiosa famiglia ebraica di Siponto (P.Ognissanti)

PUBBLICHIAMO, qualche giorno dopo il termine del Lech Lechà, la settimana di arte, cultura e letteratura ebraica, un interessante documento a firma di(Archivio Storico Sipontino). Una ricerca approfondita con testimonianze sin dal XII secolo.

Sulla presenza degli ebrei a Siponto e a Manfredonia, ci interessiamo da tempo e ne abbiamo pubblicato alcuni saggi, ai quali rimandiamo, qui, invece, trattiamo dei Benesmiro, una prestigiosa famiglia sipontina dalle chiare origini ebraiche.

Di un Benesmiro milite eccl. . Leonardi advocato, si ha notizia nei documenti del 1144 e del 1146; nel 1147 si ha la conoscenza di un Ursone Zito filio Benesmiri milite ac regi camerari. Come si vede, i Benesmiro fanno carriera inserendosi nella rete dei funzionari regi, senza, peraltro, lasciare il precedente ufficio di advocato ecclesie di S.Leonardo di Lama Volara. L’attività di Benesmiro, accompagnata da quella del figlio Ursone, si esplica negli anni 1150, 1156 e 1157. Nel 1165 appare un altro nome legato ai Benesmiro, Sassone milite vice Benesmiri sui patris ad eccl. Advocato; e nel 1173 appaiono Benesmiro et Sassonis fratribus nostris advocati. La notizia è notevole, perché ad un Sassone si associa un fratello dal nome Benesmiro, figlio, evidentemente, del primo Benesmiro; la famiglia, quindi, comincia ad espandersi. In questo periodo di tempo, il nome dei Benesmiro oltre che nei documenti del Regesto di S. Leonardo, appare anche nei documenti della città di Troia.

Nel 1162 si ha notizia di una terra Bonismiri de Armanno conzatore (ossia concia delle pelli). Ci pare ovvio sottolineare l’attività svolta da questo Benesmiro; attività, fiorente a Siponto e Manfredonia (ruga de confectaria, era chiamata prima via della Maddalena). E sempre dalla stessa fonte documentaria, si ha, nel 1175, un Benesmiro, regio justiciario advocato eccl..,non vi è dubbio, quindi, che si tratti della stessa famiglia. Nel 1177 si ha un Benesmiro Siponti sacris suis litteris…regio giustiziere dell’ Honor Montis Sancti Angeli, carica che si riscontra in un altro documento di Troia, del 1184; la fortuna dei Benesmiro è fatta. Di Ursone non si hanno più notizie, mentre compare, per la prima volta, il nome di Goffredo, in un documento del 1180: Goffredo de Siponto, filio qd. Benesmiro advocato nostro. E sempre nel 1180 compare anche una Domo Benesmiri.

Con un salto di sedici anni, riappare il nome di Sassone, ma come padre e, manco a dirlo, di un Benesmiro: Sm. Bonesmiri ol. Sassonis filii. Nel frattempo, come si è potuto notare, si ha una leggera modifica nel nome: da Benesmiro a Bonesmiro. Il nome di Sassone appare ancora anni dopo, legato ad una proprietà sulla montagna, nel 1201, così, si rileva: pecia una terre Bonismiri ol. filii Sassonis. Nel 1202 si ha notizia di un Benesmiri militis de Siponto e, nel 1212, la fortuna arride ancora ad un componente di questa famiglia: Bonesmiro regio justiciario Siponti comestabulo eccl. Advocato. E nello stesso 1212 e nel 1216 i Benesmiro si fregiano del titolo di Comiti Siponti judicis. Nel 1219 abbiamo Benesmiro Sipontino comestabulo et regio justiciario ac comito Sipontino judice e, nel 1221, Bonesmirus Sipontinus comestabulus et imperialis iusticiarius.

Si badi bene che la fortuna di questa famiglia continua anche se si succedono diverse dominazioni sull’Italia meridionale, anzi aumenta sempre più. E non è che i componenti la famiglia, maschi o femmine che siano, non disdegnino di far risaltare le loro origini, anche quando si trovano ad operare o ad abitare in località diverse da Siponto, o vanno spose a signori di Terre. E’ il caso di Alfranda, filia Bonesmiri, nel 1221, o di Romana, filia Domini Bonesmiri de Siponto, sposa di Iohannes Ameriusus regius baronus et loci Tiviani, nel 1228.

Il documento del 5 gennaio 1221 è l’ultimo nel quale appare un Benesmiro operante a Siponto, tanto è che vi figura anche un Angelo, oltre che Alfranda. Verosimilmente la stessa famiglia o alcuni suoi componenti si sono trasferiti a Foggia, a Bari a Trani o in altre parti della Puglia. Nel periodo 1249-1250, a S.Quirico riscontriamo: iudex Bonusmirus. Per Foggia, si ha Nicola de Bonosmiro, Regie Fogie iudice, ed ancora, nel 1302 Nicolaus de Bonosmiro iudex. Per Bari, dal Martin segnaliamo:

“E probabilmente questo Benesmirus camerario che viene citato in un documento barese del 1187; si tratta del testamento di Iohannes Amerusius f.,. D. Melis Rapiiotta, esponente di una famiglia di notabili baresi, entrato nel ceto feudale e signore di Triggiano, ha come cognati un giudice di Bari e il figlio di Samarus di Trani (forse l’ex camerario d’Abruzzo) e per suocero Benesmirus di Siponto”.

E ci sembra opportuno riportare alcuni brani di un saggio dal Colafemmina nel quale, tra l’altro, si ha: “Una famiglia di grossi allevatori di pecore è quella dell’ebreo barese Iosep di Dattoli e dei suoi tre figli Naday, Davide e Iubaday. Sotto la spinta dell’asfissiante proselitismo angioino, che però offriva anche l’esenzione dalle tasse per i convertiti, i quattro nel 1302 accettarono il battesimo, prendendo rispettivamente i nomi di Recupero, Maione, Bonusmiro e Giovanni”.

Riferimenti al “Bonesmiro” di Bari si hanno pure in uno studio del Cioffari, il quale, in merito all’inquisizione in Puglia, così scrive: “Per la Puglia non sono molti i casi di inquisizione documentati. Uno di questi ci è pervenuto grazie alle controversie giuridiche e alle rivendicazioni economiche che l’accompagnarono. Si tratta di alcuni neofiti, cioè ebrei che si erano convertiti al Cristianesimo, ma che venivano riconosciuti colpevoli di avere ancora delle nostalgie o di continuare alcune pratiche dell’ebraismo. Il caso era abbastanza frequente fra gli ebrei di Bari che, in presenza di leggi favorevoli ai cristiani fingevano una conversione. Uno di questi apostati era il barese Bonusmiro. Accusato di eresia, fu convocato da fra’ Angelo da Trani e dall’arcivescovo di Bari Romualdo Grisone a comparire dinanzi al tribunale dell’inquisizione. Bonusmiro non si presentò, per cui i suddetti inquisitori lo condannarono alla confisca dei beni….Bonusmiro era debitore nei confronti di Mattaleona de Aquila (signora di Altamura) vedova di Giovanni di Altamura (figlio del celebre Sparano)….Alla morte di Giovanni, nel 1296, tra i tutori vi era pure Bonusmiro di Bari, protontino nominato governatore e protettore di tutte le terre e di tutti i beni dei predetti eredi”.

L’articolo del Colafemmina e lo studio del Cioffari, per molti aspetti, aprono nuovi spiragli per la ricerca in merito alla presenza degli ebrei a Siponto e, successivamente, a Manfredonia, cioè nel contesto della comunità sipontina. La presenza, a noi nota, a Siponto, dal 1144 al 1221, della famiglia Benesmiro (o Bonesmiro) induce a credere, come si è pur visto, che la stessa manifesti la religione ebraica o abbia potuto avere origini ebraiche; e i vari componenti di questa famiglia, oltre a ricoprire cariche prestigiose, si manifestano in stretto contatto con l’altrettanta potente badia di S. Leonardo di Siponto. Non è una mera coincidenza che il Bonusmiro di Bari svolga le funzioni di protontino, mentre i Benesmiro di Siponto coprono importanti cariche giurisdizionali, quali, quella di comestabulus et imperialis iusticiarius.

Per quanto attiene poi i Benesmiro di Trani si ha:

“1420 gennaio 3, Trani XIII ind. VI anno di Giovanna II regina di Sicilia; La Fraterna di San Giovanni concede in enfiteusi a Giovanni de Binismiro una casa sita in Trani al rione della Loggia al censo annuo di seri tarì”.

“1422, maggio 4, Trani, XV indizione, VIII anno di Giovanna II regina di Sicilia, Bartolomeo Bonello, priore di San Nicola Pellegrino, concede in enfiteusi a Marino de Bonismiro e al giudice Nicola Antonio Lambertini, il chiuso della difesa ed altri terreni in contrada Lo Redditu de Balduino, in territorio di Trani, al censo annuo di tre tarì”.

Il periodo di attività dei Benesmiro a Siponto, abbastanza lungo, vede affermarsi sulla vecchia concezione autonomistica della comunità cittadina una nuova concezione unitaria del regno e, nonostante queste profonde trasformazioni, la famiglia ha continuato il suo cammino rivestendo cariche di altissimo prestigio. E non è che la famiglia contasse solo su personaggi dotti o letterati, o su attività svolte solo nell’ambito della propria città, o che non fosse esente da disavventure. Una famiglia viva, dunque, che non disdegna di rivolgersi a papa Alessandro III, strenuo nemico del Barbarossa e difensore dei Comuni, come Sassone, per impetrarne la liberazione del figlio Goffredo, fatto prigioniero in Dalmazia e per la restituzione dei beni tolti a quest’ultimo da alcuni uomini di Sebenico. Lo stesso Goffredo non può non essere un personaggio avventuroso se si era spinto, senz’altro per commercio, sull’altra sponda; dunque, non può questa famiglia, come scrive il Fuiano, da piccola nobiltà locale assurgere ad alti incarichi, se non ci fosse stato un substrato idoneo nella città di provenienza .

Un aspetto particolare dell’attività dei Benesmiro riguarda i rapporti che tessono con la badia di S.Leonardo di Siponto; come si è visto, nel 1144, 1146, 1150, 1156, 1157, i Benesmiro risultano essere advocati della badia: tecum recipiente Benesmiro milite eccl. S.Leanardi et tui advocato… astante tecum Benesmiro milite tuo et eccl. advocato.

Indubbiamente, questa attività amministrativa e di consulenza è retrodatabile. E nonostante che si abbia una “diruta Siponto”, i Benesmiro continuano ad esplicare la propria attività a favore della badia, nel 1165, nel 1173, quando si ha una cum Benesmiro et Sassone fratriobus nostri advocatis astantibus, in questa occasione vi è la donazione di una salina alla badia, da parte di Petro Kimaro, nel 1180, cum Goffrido de Siponto, filio qondam Bonesmiri advocato. Ed è nell’aprile del 1180 che nel casale Siponti vi sono due case di Kalo confinanti con quella dei Benesmiro, poste sulla strada magna.

Dopo un lasso di tempo abbastanza ampio, rileviamo, nell’agosto 1212: habente vobiscum Bonesmiro regio iusticiario et Siponti conestabulo eccl. advocato. Come è facile notare, anche con nuove funzioni, e per più generazioni, i Benesmiro restano sempre amministratori della badia e per un periodo di tempo, a noi noto, di circa 70 anni. I componenti di questa famiglia, oltre ad essere proprietari di terre, terre Bonesmiri militis de Siponto (1202) sono anche proprietari e conduttori di saline. Nel 1194 abbiamo la Salina di Benesini /Benesmiri/ filii quondam Sassonis, e nel 1221 le 2 saline di Bonesmiro. Ma saline sono anche in possesso della badia di S.Leonardo, per cui, le attività dei Benesmiro e della badia di S.Leonardo, si intersecano e si intrecciano.

Per fare alcuni esempi, si hanno:

“Nel maggio 1154, Lupo Sipontino figlio del quondam Maraldo lascia nel suo testamento alla chiesa di S.Leonardo due saline colle loro appartenenze nel territorio di Siponto.

Il 29 dicembre 1236, Guglielmo di Siponto vende una salina in detto territorio in luogo detto Lumello per oncie 20 di oro alla chiesa

di S.Leonardo”.

Il processo di acquisizione delle saline aumenta nel periodo successivo, specie con i padri Teutonici.

Ora, posto che i Benesmiro appartengono alla comunità ebraica di Siponto, non si può escludere, anzi si rafforza, l’ipotesi che questa badia, sia con i canonici agostiniani e sia con i padri teutonici, abbia avuto stretti contatti con gli ebrei sipontini e della Daunia. Ed il caso di Leutio, nel 1220, ne è la riprova. Non solo; ma anche la presenza degli stessi oblati, che, secondo una interpretazione corrente, per evadere il fisco, si privavano dei propri beni (per non essere tassati, con “elegante” forma di evasione) e li “donavano” alla badia, in cambio di sostentamento e di “preghiere” (launeghilt) (con apparente conversione), può essere ricondotta ad una provenienza dalla comunità ebraica. Ed allora, non ci pare una mera casualità l’esistenza a Manfredonia della Casa Magna precettoria dei Teutonici (curte del Boccolicchio) in un contesto urbano di massima concentrazione ebraica, quale era la ruga de confectaria.

Pasquale Ognissanti – Archivio Storico Sipontino

Cliccare qui per leggere e/o scaricare il documento originale con note bibliografiche