Al via la Daunia Cup Lions

Prenderà avvio il 9 Settembre 2018, alle ore 8,30, la 4^ edizione della Regata Velica

DAUNIA CUP LIONS CHALLENGE TROPHY, nelle acque del golfo di Manfredonia sul percorso Manfredonia – Mattinata.

Il ricavato della regata, al netto delle spese sostenute, sarà devoluto in beneficenza alla LCIF Lions Club International Foundation ( http://www.lcif.org/IT ) per la realizzazione di un service a scopo umanitario sanitario. La Regata è inserita nel calendario ufficiale FIV Federazione Italiana Vela, zona VIII, Puglia. Anche quest’anno la regata è inserita nel circuito GSG Grande Slam del Gargano ( http://www.regatedelgargano.it/daunia-cup/inforegata-dauniacup ), e prevede la partecipazione di barche da tutta la puglia settentrionale ed anche oltre, come annunciato dall’Ing. Salvatore Guglielmi, Presidente Lions Circoscrizione FG-BAT, alla sobria conferenza di presentazione svolta sulla terrazza della Lega Navale di Manfredonia, congiuntamente alla presentazione da parte della Lega Navale di Manfredonia, della più famosa regata Gargano Summer Race “Pizzomunno Cup” che si svolgerà dal 14 al 16 Settembre.

Il comitato organizzatore è composto dal Lions Club Manfredonia Host, Presidente Dr. Michele Roberti, e referente Ing. Salvatore Guglielmi, il Lions Club Foggia “U. Giordano”, Presidente Dr. Vincenzo Nicastro, e referente Dr. Alessandro D’Ambrosio, e la Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia, Presidente Arch. Dino D’Andrea, consigliere agli sport Dr. Massimo Tringale.

La cerimonia di premiazione alle ore 19 presso la sede di Viale Miramare della Lega Navale.