Caporalato, Troiano: in Capitanata vediamo il lavoro trasformato in schiavitù

“Lo ha detto e lo ha fatto. L’attenzione del governo e del ministro del Lavoro Luigi Di Maio sulla lotta al caporalato è primaria. Così il prossimo 3 settembre Di Maio sarà a Foggia per partecipare a un incontro istituzionale in Prefettura. Il caporalato in Capitanata mostra come il lavoro sia in grado di trasformarsi in una orribile schiavitù moderna”. Lo sottolinea in una nota la deputata Francesca Troiano (Movimento 5 Stelle). “L’incontro con il prefetto Massimo Mariani e le rappresentanze sindacali è la testimonianza che lo Stato non perde di vista questo territorio ma vuole debellare questo fenomeno legato allo sfruttamento del lavoro. Come giustamente ha sottolineato il prefetto, ognuno deve fare la sua parte. Attenderemo i risultati di questo incontro per individuare, se necessario, proposte che possano incidere in questo senso”, ha aggiunto.

Francesca Troiano

