Juventus a punteggio pieno

Roma. La Juventus prosegue la striscia di vittorie in questo avvio di stagione. I bianconeri vincono al Tardini 2-1, sbloccando subito la gara dopo un minuto con Mandzukic che in area piccola approfitta di un’indecisione della difesa del Parma su traversone di Cuadrado. I padroni di casa però non si abbattono e nel primo quarto d’ora hanno due occasioni per pareggiare. Sulla prima chiude bene Cuadrado a porta spalancata per Di Gaudio, sulla seconda ci pensa la traversa a respingere una bella punizione di Stulac. Alla mezz’ora viene premiata la voglia dei ducali, che pareggiano con un tocco sulla linea di Gervinho dopo la spizzicata di Inglese che aveva messo fuori tempo Szczesny su cross di Gobbi. Sul finire di frazione due grandi opportunità, una per parte: Bernardeschi arriva davanti a Sepe, ma viene fermato dall’uscita bassa del portiere, Rigoni, ben servito da Gervinho, calcia addosso al portiere.

Nel secondo tempo la Juventus preme alla ricerca del nuovo vantaggio, che arriva al 58′ con uno spunto in area di Matuidi, servito di tacco da Mandzukic. Dopo una decina di minuti ancora ospiti vicini alla rete, col palo a respingere una conclusione di Douglas Costa dal limite dell’area. Nel finale il Parma non riesce a farsi pericoloso e la formazione di Allegri arriva alla sosta a punteggio pieno.

