Manfredonia. Con la “Festa del Mare”, ieri – 1° settembre – si è chiusa la lunga cinque giorni di eventi della 182^ Festa Patronale di Manfredonia (organizzata dall’Agenzia del Turismo in collaborazione con il Comitato Festa Patronale) che, dopo aver celebrato i festeggiamenti in onore di Maria SS di Siponto, ha reso omaggio a Sant’Andrea Apostolo, protettore dei pescatori.

Come da tradizione, si è svolta la processione del simulacro del Santo con il suggestivo accompagnamento in mare di centinaia di pescherecci come segno di ringraziamento e di buon auspicio per l’imminente ripresa delle attività.

La Processione è stata presieduta da Don Stefano Mazzone, “Delegato ad Omnia” di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo e con l’accompagnamento della Banda musicale “Città di Manfredonia”. Al rientro della Processione, celebrazione eucaristica sul sagrato della chiesa.

La “Festa del Mare”, in onore di Sant’Andrea Apostolo, si è conclusa con “FuocoAmmmare” in Zona “Acqua di Cristo”, uno dei più caratteristici affacci sul Golfo.

fotogallery Matteo Nuzziello