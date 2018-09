Tragedia sulle strade del Foggiano: morti 2 giovanissimi

Di:

Foggia, 02 settembre 2018. Tragico incidente stradale nella notte sulle strade del Foggiano: due ragazzi di 18 anni sono deceduti in seguito a un sinistro avvenuto, alle ore 4, sulla provinciale 83 che collega Stornara a Orta Nova.

Come riporta Foggiatoday, l’autovettura sulla quale viaggiavano i due giovani – Luigi Faregna e Giuseppe Nicola, di Carapelle – sarebbe uscita fuori strada in modo autonomo. Un’altra persona risulta ricoverata agli Ospedali Riuniti di Foggia in gravi condizioni-

Accertamenti in corso dei Carabinieri. Sul posto stanotte anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Foggia.

Redazione StatoQuotidiano.it