Borsa di studio intitolata Salvatore Tatarella sindaco di Cerignola

“Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella onlus ha istituito una Borsa di studio annuale intitolata a ‘Salvatore Tatarella Sindaco di Cerignola’ riservata agli studenti dell’ultimo anno di tutte le scuole medie superiori della città.”

A comunicarlo in una nota al sindaco di Cerignola il presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei.

“Il premio sarà consegnato al vincitore dal sindaco in carica il giorno 5 dicembre di ogni anno, a partire da quello in corso. Una data significativa per i cittadini di Cerignola che il 5 dicembre 1993, per la prima volta, eleggevano direttamente il proprio sindaco, e per Salvatore che dopo ventitré anni, ininterrottamente, tra i banchi di una esigua ma combattiva forza di opposizione, riceveva l’onore di guidare la città e di realizzare il suo difficile ed ambizioso progetto: la rinascita di Cerignola”.

“Nell’occasione – continua Giubilei – a nome del cda della Fondazione Tatarella ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale vivamente per aver intitolato a Salvatore il nuovo Palazzetto dello Sport. Un’opera pubblica di grande utilità che avrà effetti positivi sul tessuto sociale della città.”

Giubilei ha espresso inoltre la sua gratitudine per aver dedicato a Pinuccio uno dei principali ingressi di Cerignola, a vent’anni dalla sua scomparsa. Una ricorrenza che si concluderà proprio a Cerignola il 20 settembre, in occasione della Fiera del Libro, con la presentazione del volume “Pinuccio Tatarella. Passione ed intelligenza al servizio dell’Italia”.