Comune di Foggia: agevolazioni per il soggiorno al mare degli over 65

L’ assessorato alle politiche sociali ha predisposto anche quest’anno un soggiorno climatico marino dal 15 al 22 settembre in favore dei cittadini anziani autosufficienti con oltre 65 anni di età. Per fruire del soggiorno gli anziani interessati devono farne richiesta singolarmente compilando l’apposito modulo, disponibile presso la sede dell’assessorato in via P. Fuiani n. 16 il front office, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

La fruizione del servizio offerto sarà determinato in base “Regolamento unico per l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni sociali”. Pertanto sono previste tre fasce di utenti: fascia esente: fino a 6mila euro, a cui è destinato il 50% dei posti a disposizione. Prima fascia a compartecipazione: 6mila-10mila euro (per il 30% dei posti a disposizione). Seconda fascia a compartecipazione: 10mila-15mila euro (per il 20% dei posti a disposizione).

La graduatoria finale sarà stilata in base al reddito e a parità dello stesso verrà considerato il numero di protocollo generale risultante sulla richiesta di partecipazione. Inoltre, al fine di consentire la partecipazione di utenti che non hanno mai fruito di tale servizio negli anni precedenti, nella formulazione della graduatoria si darà loro la precedenza. Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune di Foggia in C.so Garibaldi n. 58.

Il termine ultimo per la presentazione è fissato entro e non oltre le ore 12,00 del 06 settembre 2019.

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, soprattutto quelle prive di modello ISEE ristretto, né sarà possibile presentare ulteriori integrazioni, successive alla data di presentazione della domanda stessa.

Alla domanda vanno allegati: attestazione reddito familiare (ISEE 2019, Ristretto relativo all’anno 2018), fotocopia del documento di identità e del codice fiscale, certificato medico attestante l’autosufficienza e che le condizioni sanitarie non siano ostative al soggiorno marino.