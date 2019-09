Delegazione del Comune di Orta Nova al Parlamento internazionale legalità

Di:

Orta Nova – L’Amministrazione Lasorsa prenderà parte al 3° Convegno nazionale del “Parlamento della legalità internazionale” che si terrà presso il palazzo arcivescovile di Monreale (Pa) il 7 settembre prossimo.

L’invito è arrivato direttamente dal presidente del Parlamento Nicolò Mannino (già ospite dei 5 reali siti in un convegno sulla legalità) Vincitore della Borsa di ricerca sul tema “La Fruizione dei beni culturali come strategia educativa per la promozione della legalità”, e specializzato in Teologia spirituale presso la Pontificia Università dell’Antonianum di Roma con tesi su “Spiritualità e Politica nella vita e nelle opere di Don Tonino Bello”, Mannino è consulente della commissione regionale antimafia ARS- Sicilia, attualmente componente del gruppo di lavoro nazionale per l’Educazione alla Legalità del Miur ed ha al suo attivo più di venti pubblicazioni con tre premi nazionali per la cultura che attestano il suo impegno socio-cultuale a favore dei valori della vita, della giustizia, della pace, della solidarietà.

Proprio Mannino fonda il Parlamento della Legalità Internazionale, coordinato inizialmente come “Centro Studi Parlamento della Legalità”, dopo anni di intensa attività culturale antimafia ancor prima delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, verso la fine degli anni ‘80.

Caratteristica preminente di tale istituzione: mirare a incoraggiare i giovani affinché siano artefici e protagonisti della loro storia e indicare agli uomini di buona volontà un cammino culturale di riscatto dalla violenza e dalla indifferenza.

A rappresentare l’amministrazione Lasorsa, nel corso dell’evento, il presidente del consiglio comunale Paolo Borea, gli assessori Mara Ghezza e Dora Pelullo, il consigliere di maggioranza Alfredo Coppola.

“Tutte le spese di questa trasferta sono a totale carico dei partecipanti” sottolinea il consigliere Coppola con l’intento di ribadire l’obiettivo dell’amministrazione Lasorsa “Diventare custodi di valori inalienabili e ambasciatori di speranza per i giovani del territorio e continuare ad operare nel segno della legalità”.