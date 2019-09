Fabio Strinati “Ecco lungo la strada un cammino”

Di:

Uscito da pochissimi giorni Lungo la strada un cammino, il nuovo libro del poeta marchigiano Fabio Strinati, pubblicato con Transeuropa Edizioni. Si tratta di un’opera colta, matura, un diario di bordo pregno di esperienze visive ed interiori che lo scrittore e poeta di Esanatoglia (attraverso un viaggio che sembra non avere fine né ritorno), scrive quasi di getto durante i suoi numerosi viaggi che sembrano narrare storie vissute, consumate, prese per mano in un’epoca che tanto assomiglia a una dimensione lontana e assai distante dal pensiero comune.

All’interno della raccolta, anche un componimento poetico dedicato alla città di Cerignola.

CERIGNOLA

Campagne fertili

sotto un sole benestante

e sottovoce una striscia d’Ofanto

che scorre inquieto, liquido

trasportato da un vento increspato

dalle alture i sibili, i mormorìi, le voci

del maestrale, silenzio asciutto

del favonio che cade sui pensieri

del Basso Tavoliere condito

da un riflesso gradevole eufònio

sopra specchi d’acqua in autunno,

quando il Mercadante d’animo iridato

è contorno istoriato e si posa erudito

nei cuori degli ulivi in prosa.