Isole Tremiti, immersione al buio per Michele Emiliano

Sarà una pulizia speciale dei fondali quella che avverrà alle Isole Tremiti venerdì 6 settembre. A liberare dalla plastica e dai suoi più grandi nemici il mare delle Diomedee saranno dieci sub non vedenti, provenienti da tutta Italia e formati dall’Associazione ALBATROS – Progetto Paolo Pinto. Ad accompagnarli nel patrimonio sommerso dell’Area Marina Protetta, insieme alle guide formate proprio dall’Ente Parco Nazionale del Gargano, sarà il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che dopo un apposito corso di formazione effettuerà la sua prima immersione.

“Tanti anni fa quando accompagnai lo stesso gruppo di sub non vedenti a fare immersioni sotto un lago ghiacciato in Piemonte – racconta Michele Emiliano– promisi che prima o poi mi avrebbero aiutato a conoscere il mare con il loro sguardo. E quando ho saputo di questa iniziativa alle Isole Tremiti, uno dei tesori ambientali più importanti della Puglia e d’Italia, ho capito che era giunto il momento di mantenere la promessa. Non potevo far più finta di non vedere”.

La giornata di pulizia dei fondali denominata proprio “Non far finta di non vedere”, la prima di questo genere in Italia, servirà a sensibilizzare in maniera molto più efficace al rispetto dell’ambiente marino e ad uso sempre più limitato della plastica, specie alle Tremiti che per prime in Italia ne hanno bandito l’uso.

“Quando alla tutela ambientale si affianca l’inclusione sociale – dichiara Pasquale Pazienza, Presidente del Parco Nazionale del Gargano – la provocazione diventa ancora più forte nei confronti di chi, pur senza barriere, non riesce a guardare nella direzione giusta. Invertire la rotta è diventata una necessità, ormai non più rimandabile, per la nostra vita e per quella delle generazioni future”.

L’evento, organizzato dall’Ente Parco Nazionale del Gargano e dall’Associazione ALBATROS, rientra tra gli appuntamenti celebrativi del Trentennale dell’Area Marina Protetta. Nei mesi di luglio ed agosto i fondali delle isole sono stati costantemente ripuliti, sia grazie all’attività del ‘battello spazzamare’ donato dal Ministero dell’Ambiente e rientrato in funzione quest’anno, sia grazie a #CLEANUP2019, l’iniziativa di successo che il Parco Nazionale del Gargano ha affidato al diving Marlin Tremiti

e che ha visto la numerosa partecipazione di sub e turisti provenienti da ogni parte del Paese.

L’immersione, in programma venerdì 6 settembre alle 17.00, sarà preceduta da una conferenza stampa che si terrà giovedì 5 settembre alle 16.00 sul molo di San Domino, e alla quale parteciperanno Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Antonio Fentini, Sindaco delle Isole Tremiti; Pasquale Pazienza, Presidente del Parco Nazionale del Gargano; Angela Costantino, Presidente dell’associazione ALBATROS – Progetto Paolo Pinto e Manrico Volpi, trainer – istruttore subacqueo dell’associazione.

Alla conferenza e all’immersione con i non vedenti parteciperà anche Vladimir Luxuria, già testimonial e sub brevettata dell’Associazione dedicata alla memoria del grande campione Paolo Pinto.

“Abbiamo voluto esaudire il sogno di mio marito – racconta la presidente di Albatros Angela Costantino. Paolo è stato campione del mondo di gran fondo ed è rimasto senza vista negli ultimi due anni di vita. Ma questo non gli ha impedito di continuare ad amare il mare, tanto che ogni volta che ci entrava diceva: ‘Riesco finalmente a vedere’. Di qui l’idea di consentire ad un numero sempre maggiore di non vedenti di godere con altri sensi dell’immenso patrimonio custodito nel nostro mare. Fino a questo momento abbiamo formato oltre 100 istruttori e 150 sub non vedenti in tutta Italia e da anni collaboriamo con il Parco Nazionale del Gargano e l’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti per la formazione di guide specializzate proprio nella promozione sociale delle attività subacquee per non vedenti e disabili motori”.

A celebrare i 30 anni dell’Area Marina Protetta sarà anche l’ottima musica del Tremiti Music Festival. Promosso da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Sounds, l’evento porterà sulle isole – dal 5 al 7 settembre– grandi interpreti del jazz internazionale come Rita Marcotulli, Israel Varela, Médéric Collignon e talenti di questa terra come Antonio Tosques. I concerti (vedi locandina) si svolgeranno tra il molo di San Nicola e la piazza Pertini di San Domino.