“L’estate sta finendo, lo sai che non mi va…” (video)

L’estate sta finendo e un anno se ne va

Sto diventando grande lo sai che non mi va

In spaggia di ombrelloni non ce ne sono più

È il solito rituale, ma ora manchi tu

La, languidi bri, brividi

Come il ghiaccio bruciano quando sto con te

Ba, ba, ba, baciami siamo due satelliti in orbita sul mar

È tempo che i gabbiani arrivino in città

L’estate sta finendo, lo sai che non mi va

Io sono ancora solo, non è una novità

Tu hai già chi ti consola, a me chi penserà

La, languidi bri, brividi

Come il ghiaccio bruciano quando sto con te

Ba, ba, ba, baciami siamo due satelliti in orbita sul mar

L’estate sta finendo e un anno se ne va

Sto diventando grande, lo sai che non mi va

Una fotografia è tutto quel che ho

Ma stanne pur sicura, io non ti scorderò

L’estate sta finendo e un anno se ne va

Sto diventando grande, anche se non mi va

L’estate sta finendo

L’estate sta finendo

L’estate sta finendo

Compositori: Carmelo La Bionda / Stefano Righi / Stefano Rota Testo di L’estate sta finendo © Sony/ATV Music Publishing LLC

