Lettera di un cittadino all’ASE di Manfredonia

Di:

Gentile direttore Le invio queste due righe da pubblicare. Grazie.

Spett.le ASE,

da ieri sera ho riposto davanti al portone in Via Monfalcone, 68 a Manfredonia il bidone dell’organico, come faccio ormai da anni.

Questa mattina presto è passato il vostro camion ma, probabilmente per fretta, non me l’hanno svuotato. Visto che ho una certa età e l’immobile non è dotato di ascensore voglia qualcuno dell’amministrazione interessarsi e far ripassare il camion altrimenti il bidone rimarrà lì fino alla prossima volta.

Per risolvere repentinamente tali inconvenienti basterebbe avere un servizio telefonico attivo. È dalle 7:30 che sto facendo telefonare ai nn. 0884/542896, 0884/532965 e 3456558565 come indicati nei vostri volantini ma nessuno ha mai risposto.

Sicuri di un vostro interessamento vi auguro una buona giornata.