Manfredonia, al via il 1° trofeo “Pesca senza frontiere”

Di:

Manfredonia. Il Primo trofeo di Pesca Sportiva organizzato del Comitato Territoriale UISP di Manfredonia fa BOOM!!!!!

Oltre 40 partecipanti divisi in 2 categorie – Tecnica Libera e Tecnica Sportiva, si sono sfidati, con temperatura bollente, in più di 3 ore di attività dando il meglio di loro per aggiudicarsi il Primo trofeo UISP di questa disciplina. Nonostante il torrido caldo a fine gara i partecipanti sono soddisfatti per aver svolto la loro amata Attività in una Location bellissima(sogno per tutti i praticanti di pesca sportiva) quale IL PORTO TURISTICO – MARINA DEL GARGANO.

I vincitori:

Categoria Tecnica Libera

1° Classificato ESPOSTO GIUSEPPE con 2.140 Gr. di pescato;

2° Classificato DE MEO Donato con 730 Gr. di pescato;

3° Classificato ZINO Salvatore con 720 Gr. di pescato.

Categoria Tecnica Spinning:

1° Classificato SCIRPOLI Francesco.

Per la manifestazione il Presidente del Comitato, Orazio FALCONE, ringrazia la MARINA DEL GARGANO – PORTO TURISTICO DI MANFREDONIA che ci ha permesso di svolgere l’ennesima manifestazione, dopo DANZA PUGLIA il 29 Giugno, nella sua meravigliosa Location; ringrazia il GAL DAUNOFANTINO, organizzatore della Festa Patronale per aver concesso l’inserimento della manifestazione nel programma della stessa; il BAR/RISTORANTE FLAMINGO per la logistica; ringrazia l’attività commerciale PUNTO MARE per il supporto organizzativo, ringrazia tutto lo staff operativo del Comitato sempre pronto a sacrifici nonostante il periodo di festa e il fotografo Antonio CALVANO per le sue bellissime foto.

Il Comitato da l’appuntamento a presto per il prossimo evento di questo genere.