Manfredonia, proroga ad industria estrattiva per lavori

Bari/Manfredonia, 02 settembre 2019. Con recente atto della Regione Puglia, è stato determinato alla Ditta INDUSTRIA ESTRATTIVA F.lli CASTRIOTTA srl– con sede legale in MANFREDONIA (FG) – S.S. 89, Km 175 – (..) (legale rappresentante RAMUNDO Gerardo, nato il 20/05/1936 a ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG) (..) di accordare la proroga – ai sensi dell’art.14 della l.r. Puglia n.37/85, della validità della determina autorizzativa n.80/AES del 26/09/2007 -, al fine di proseguire i lavori di coltivazione della cava di calcare per inerti in località “SAN LEONARDO” – Comune di MANFREDONIA (FG), autorizzata sulla particella 276 (ex 111) F. 43, su una superficie soggetta ad escavazione di 5.6000 ha ed un’area soggetta a recupero ambientale di 10.5000 ha, comprensiva dell’area di scavo e della cava storica.

