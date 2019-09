Manfredonia, riavviata procedura di vendita immobile ex Apt a Siponto

Di:

Bari/Manfredonia, 02 settembre 2019. Con recente atto della Regione Puglia, è stato determinato di “revocare in autotutela del provvedimento dirigenziale n° 446 del 28.07.2017 di sospensione della procedura dell’avviso di vendita”, di “annullare il provvedimento dirigenziale n° 288 del 12.05.2017 di rettifica parziale del testo del bando di vendita degli immobili regionali di cui alla A.D. 136 del 21.03.2017, in quanto basato sull’applicazione di un’errata norma di legge, come in narrativa esplicitato” e di “riavviare la procedura di vendita di cui all’A.D. 136/2017, relativo all’immobile ex APT di Foggia, in località Siponto, identificato al Catasto Fabbricati di Manfredonia al foglio 39, p.lla 192 sub 1, cat. D3, con ogni consequenziale adempimento ad essa connesso, al fine della conclusione della medesima”:

Pertanto si è stabilito di “procedere all’apertura delle due domande di partecipazione pervenute, fissando all’uopo, la data del 10.09.2019 h. 10:00, presso il presente Servizio”.

APP_REGIONE