Meteo, allerta arancione sul Gargano: domani pioggia e temporali

Dopo aver interessato il nord dell’Italia, le precipitazioni temporalesche, nel corso della prossima notte, si trasferiranno sulle regioni centro-meridionali, interessando in particolar modo quelle del medio versante adriatico, fino al Promontorio del Gargano.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, e potrebbero interessare anche la città di Vieste.

Sulla base di quanto esposto e dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato dalle ore 13:00 di oggi 02/09/2019 e per le successive 11 ore, ha emanato un’ ALLERTA GIALLA per rischio idrogeologico e per temporali su tutto il territorio regionale, mentre dalle ore 00:00 di domani 03/09/2019 e per le successive 20 ore, ha innalzato il livello di criticità per le zone settentrionali della regione, quindi Gargano e Monti Dauni, emanando un’ ALLERTA ARANCIONE per rischio idrogeologico e per temporali. Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha messo in moto la macchina della sicurezza per evitare eventuali disagi ai cittadini e ai tanti turisti ancora presenti in città e nelle stutture turistiche della costa. “L’attività della nostra Protezione Civile è costante anche d’estate. Ci faremo trovare pronti in caso di necessità”.