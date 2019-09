Psicosi Samara nel Foggiano. “Gioco di pessimo gusto”

Di:

Apricena. Il Sindaco di Apricena Antonio Potenza, già dalle prime ore di questa mattinata è in contatto con i carabinieri e i vigili urbani per informazioni rispetto alla psicosi Samara, scoppiata in questi giorni e che sta creando terrore tra i ragazzi. “Si tratta di un gioco di pessimo gusto e di cui chi si rende artefice dovrebbe solo vergognarsi”.



“Chiediamo ai genitori di rasserenare i propri figli. Invitiamo chiunque veda di denunciare immediatamente ai carabinieri di Apricena (0882.646262- 112) oppure ai Vigili Urbani (0882.646171) affinché si possa mettere fine a questo brutto fenomeno.”

Samara Challenge. E’ uno “scherzo che mette paura”, è ” la nuova sfida” tanto in voga tra gli adolescenti in questa fine estate. Il Samara Challenge è un “gioco” che nasce traendo ispirazione da The Ring, film del 2003 diretto da Gore Verbinski e consiste infatti nel travestirsi da Samara Morgan, la ragazzina protagonista della pellicola horror, e girare per le vie della città spaventando i passanti. Il tutto ovviamente con tanto di riprese e foto da postare poi sui social nella speranza che diventino virali.

Dai social: “GENITORI, FATE ATTENZIONE” (Voce di Foggia). “Questa stupida “caccia a Samara” sta assumendo contorni preoccupanti. Questo stupido gioco deve finire immediatamente. Sono ormai tre sere che orde di ragazzini armati di mazze e spranghe di ferro, vanno girando per le strade della città (specie Borgo Croci e Candelaro) non più per gioco ma con atteggiamenti violenti e pericolosi. Ad intervenire subito adesso devono essere i GENITORI di questi ragazzini che sembrano essere una cinquantina. Verificate se i vostri figli partecipano a questo stupido gioco e, anche se vi dicono di essere semplici spettatori, diffidateli anche a non assistere prima che succeda qualcosa di serio! Questo è l’ultimo post che Voce di Foggia farà al riguardo“.

FORZE DELL’ORDINE DI MANFREDONIA “Nessun caso registrato in città, non ci sono segnalazioni dei cittadini”. Dalla stupidità alla violenza. Uno stupido scherzo dunque. “Il problema è che bisogna scegliere bene i quartieri in cui “esibirsi”, perché i “Samara boys” (sono ragazzi per la maggior parte) rischiano il linciaggio da parte di gruppi di coetanei che prima si divertono a riprenderli e poi trascendono con insulti e botte“, come riportato su La Sicilia.