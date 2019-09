Ragazza del Gargano “Puglia la meta più desiderata … Ma poi?”

“Ciao inchiostro di Puglia.

È da un po’ che ti seguo .

Mi fanno compagnia quelle storie che racconti, mi lasciano ancora una speranza. Quella speranza di poter ritornare un giorno a casa mia.

Sono una ragazza nata in un paese del Gargano a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo.

E ti scrivo per raccontarti della mia storia, una storia fatta di “dubbi”, quella che io definisco tutte le volte come “RICOMINCIO DA ME”.

Ricomincio da me perché “ogni vota part e stegn punt e accap…”

Ho lasciato la mia terra 10anni fa, lasciata solo fisicamente, perché il mio cuore a quanto pare è rimasto qui…😉

Uscii di casa sostenuta dai miei genitori, che mi dissero “esci di casa, va, studia, costruisci le basi per un futuro solido, e poi magari torna a casa.”

Il punto è che sono uscita e ad oggi, ancora non sono tornata. Com jenn stu fatt?…

… Le storie che leggo sulla tua Pagina a volte mi fanno venire voglia di tornare mo mo, ma poi quando torno giù so di avvenimenti che mi fanno ritornare la voglia di dire – men mal che m so iuta –

Ma anche qui, questa voglia di andarmene via lontano mi passa dopo pochi secondi perché la speranza di ritornare è più forte!!!

Altra cosa che mi confonde è che leggo notizie di riviste americane, stampa internazionale, giornali… che definiscono tutt’oggi, la Puglia come la meta più desiderata per cibo, mare, e soprattutto per il calore delle persone … Ma poi? 😓

Io chiedo a te, che ogni giorno senti i pensieri di tantissime persone. Mi puoi dire effettivamente come funziona qui il fatto?

Onestamente io non “capisc” se tornare è possibile davvero, oppure questa terra così bella è solo decantata.

Facitim capì perché vo iess pigghiata na decision.

Grazie per l’ascolto.

Chiara”

fonte https://www.facebook.com/529647897134419/posts/2299554740143717/