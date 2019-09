Samara, la ragazza che urla ai passanti, in giro per la città

Di:

“La sua tenebrosa sceneggiata è continuata ieri anche in zona stadio. Qui urlava frasi sconnesse e senza senso fino alle 2:30 di notte e, quello che inizialmente faceva ridere, poi ha cominciato a farci preoccupare”. Lo racconta sulla pagina fb ‘Voce di Foggia’ un cittadino e lo segnalano una serie di altri video girati da quanti hanno assistito ai disordini provocati dalla presenza di Samara. Urla, scompiglio, gruppi di ragazzini che corrono in ordine sparso: “Eccola sta lì”, adulti che a loro volta cercano di capire il caos.

Avvistamenti

Il fenomeno si sta diffondendo anche in provincia. Il sindaco Antonio Potenza, sul sito del Comune di Apricena, comunica che “già dalle prime ore di questa mattinata è in contatto con i carabinieri e i vigili urbani per informazioni rispetto alla psicosi Samara. Chiunque la veda lo denunci immediatamente ai Carabinieri o ai Vigili urbani”.

‘Stato Quotidiano’ ha telefonato al centralino della questura di Foggia e al comando provinciale dei Carabinieri per sapere se avesse ricevuto segnalazioni a riguardo. La risposta è stata “no”.

Il gioco

Il gioco che si svolge si chiama “Samara Challenge” e consiste nel travestirsi come la bimba del film horror del 2002, vagare per le strade delle città di sera o a notte fonda -avvistata a Napoli, Catania, Lamezia- e spaventare i passanti. A Foggia è stata vista in zona stadio, a Candelaro, a Parco S. Felice. Qualche video amatoriale in rete, dove appare la cosplayer del film presa a calci, viene attribuito a un fatto capitato al rione Candelaro ma non sappiamo quanto sia veritiero il luogo in cui il fatto sarebbe successo.

La reazione

La psicosi si scatena perché, lanciato lo scherzo, scatta la reazione, cioè schiere di adolescenti in modo minaccioso attendono al varco la sagoma di Samara oppure le danno, addirittura, la caccia. Una movida notturna in stile Halloween ma inedita nel suo protagonista e sorprendente per i ragazzini. La vicenda bizzarra è condita da alcune bufale, tipo quella che si tratti di una persona uscita da ospedali psichiatrici- nel film viene rinchiusa appunto in tali istituti – che vaga come un fantasma per le città. Avvolta da un lenzuolo, capelli lunghi neri, volto diafano, è come se si esibisse in un suo particolare festival. Uno scherzetto che in qualche caso si è concluso male, in provincia di Napoli presa a pugni, come riporta il Mattino.

Il fenomeno è virale con centinaia di condivisioni sui social dei video amatoriali e attivazione di gruppi di genitori preoccupati per il fenomeno che si sta diffondendo.