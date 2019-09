Scontro tra auto, muore donna a Taranto

Di:

(ANSA) – TARANTO, 2 SET – Una donna di 38 anni, Dina Borsci, originaria di Monteparano (Taranto), è morta per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto sulla Circummarpiccolo a Taranto. Due auto, una Nissan Micra e una Fiat Panda, si sono scontrate all’altezza dell’ingresso della Palude La Vela, per cause in corso di accertamento. La 38enne, che lavorava in un call center di Taranto, è morta poco tempo dopo il suo ricovero in ospedale.

E’ rimasto ferito il conducente dell’altra vettura coinvolta.

Sul posto i carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. (ANSA)