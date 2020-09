“Agevolazioni ex l. n. 181/1989”, Consiglio Stato respinge ricorso Energas SpA

Roma, 02 settembre 2020. “(..) si palesano condivisibili le valutazioni espresse nell’impugnato provvedimento di non ammissione alle agevolazioni, essendo esse state rese al termine di una complessa e scrupolosa istruttoria e sulla base di una completa ed adeguata motivazione, con cui Invitalia ha approfonditamente considerato la richiesta e le successive osservazioni della società istante“.

Con recente sentenza, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello R.G. n. 9440/2019 proposto dalla società Energas SpA, lo ha respinto.

Il ricorso era stato presentato dalla società con sede legale a Napoli (nota a Manfredonia per la proposta dell’installazione di un deposito costiero di Gpl) contro l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia s.p.a., nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Terza), n. 1047/2019, resa tra le parti.

FATTO e DIRITTO. 1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Puglia, sede di Bari (R.G. n. 7/2019), la società Energas s.p.a. ha impugnato la delibera dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia s.p.a. (prot. RAS 0115), quale delegata dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) per l’istruttoria delle pratiche del relativo finanziamento pubblico, di non ammissione della società alle agevolazioni ex l. n. 181/1989, di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi compresa la circolare del MISE n. 59282 del 6 agosto 2015.

Il T.a.r., con la sentenza n. 1047 del 19 luglio 2019, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale, in particolare, il contratto “chiavi in mano”, anche se non tipizzato, ricorre nella realtà pratica delle imprese e sta ad indicare quel contratto, anche di appalto, con il quale un imprenditore (in questo caso la società Edilgen) si obbliga nei confronti del cliente (nella specie, la società Energas) a fornire tutte le prestazioni necessarie affinché l’opera sia ultimata, completa e pronta per il suo uso o esercizio, senza necessità di ulteriori spese o interventi. In altri termini, con il contratto “chiavi in mano”, il cliente si rivolge ad un unico fornitore per avere l’opera finita e pronta per essere utilizzata. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che:

a) la società ricorrente, in un primo momento, indicava una soluzione realizzativa dell’ampliamento impiantistico del tipo “chiavi in mano”, e in seguito, in risposta a specifica richiesta di Invitalia, provava a correggere il proprio Piano di investimento, ridistribuendo le spese fra nuovi e diversi fornitori, ma in tal modo rendendolo confuso e incoerente;

b) la società Invitalia conduceva un’attenta istruttoria e, nell’atto impugnato, adottava una motivazione completa, ragionevole e congrua;

c) a fronte della censura della ricorrente secondo cui “il contratto “chiavi in mano” presuppone la realizzazione sia “progettuale” che “tecnica” dell’opera per cui si chiede il finanziamento, da parte di un unico soggetto”, va considerato che, sebbene la progettazione non rientrasse nell’intervento, risulta che essa non rientrava neppure tra le spese ammissibili alle agevolazioni di cui al punto 6.1 della circolare ministeriale 6 agosto 2015, n. 59282 (cfr. punto 6.12 della circolare).

In definitiva, il Tribunale – oltre a dichiarare il ricorso inammissibile, non avendo la ricorrente espresso censure precise sui motivi di rigetto definitivo della sua istanza di finanziamento – ha ritenuto lo stesso infondato.

3. La società ricorrente ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario.

Ora, lo stesso appello è stato respinto.