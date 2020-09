Alberto Bagnai domani in Capitanata

Bari, 02 settembre 2020. Il Responsabile economico della Lega, Sen. Alberto Bagnai, domani sarà in Capitanata. Un tour dalla mattina fino a tarda sera che inizierà alle ore 11.30 con una visita preso la Confartigianato di Foggia dove incontrerà il Presidente Vincenzo Simeone e tratterà il tema del sostegno alle piccole medie imprese.

Nel pomeriggio visiterà aziende a San Severo per conoscere ancora di più l’imponenza e le straordinarie capacità del tessuto economico della Capitanata e concluderà la giornata a Lucera dove la Lega si presenta con il proprio candidato Sindaco Dalila Lilian Brescia che presenterà insieme al Senatore Bagnai la squadra della Lega che la accompagnerà in questa avventura, proponendo soluzioni economiche per uscire dal dissesto in cui versa la città.