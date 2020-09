Capuano “Onorato e fiero di allenare il Foggia” (fotogallery)

Foggia, 02 settembre 2020. Sarà Eziolino Capuano a guidare il Foggia 2020/21 con tutta la sua grinta ed il suo entusiasmo, mostrato già durante la conferenza di presentazione di questa mattina. “Scegliendo Foggia sapevo di avere delle grandi responsabilità ma è una piazza che ho sempre apprezzato, oggi sono uno come voi, fiero di rappresentarla. Sarà una squadra aggressiva, che andrà oltre il limite della fatica in uno dei campionati più difficili in assoluto”.

Soddisfatto della scelta ma già in clima campionato anche il Direttore Tecnico, Ninni Corda. “Abbiamo puntato su un uomo e professionista di grande valore, un tecnico preparato e grande conoscitore della categoria. Siamo due persone schiette, ci parliamo in faccia e davanti ad ogni decisione metteremo sempre il bene del Foggia”.

Di seguito, l’intera conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico rossonero.

Area Comunicazione Calcio Foggia 1920