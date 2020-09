Cerignola, furto da 100mila euro: assaltato portavalori fuori da ufficio postale

(Gazzetta del Mezzogiorno). Ammonta a circa centomila euro il bottino della rapina avvenuta stamani ai danni del portavalori della Ivri che si trovava all’uscita dell’ufficio postale in via Corsica a Cerignola, nel Foggiano. A quanto si apprende da fonti interne alla Polizia, quattro persone con il volto travisato ed armate di pistole e fucili hanno esploso un colpo e, dopo aver disarmato due guardie giurate, hanno portato via un sacco contenente 100mila euro. Dopo la rapina, le quattro persone si sono allontanate a bordo di un’autovettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza al fine di identificare gli autori. Fonte: GdM