Come ottenere un rimborso Blue Panorama Express?

Negli anni, il numero dei voli è notevolmente incrementato. Si stima, infatti, che sono circa 164 milioni i passeggeri solo in Italia. E il numero continua a crescere, con possibilità di raddoppio nel 2035. Lo IATA (Organizzazione Internazionale delle Compagnie Aeree) ha riportato una crescita del 21.8% negli ultimi anni. A favorire l’incremento dei voli, però, non è soltanto il numero in crescita di passeggeri, ma anche la nascita di molte compagnie low cost.

Ed è inevitabile: con il crescere del numero dei voli, cresce -di fatto- la probabilità di disagi. I più frequenti sono dovuti ai prolungati ritardi e alle cancellazioni dei voli. Questi disagi possono naturalmente compromettere appuntamenti di lavoro o coincidenze per chi ha programmato la propria vacanza.

Quali tutele per il passeggero in caso di ritardi o cancellazione voli?

Nella maggior parte dei casi, i passeggeri non conoscono i propri diritti: viaggiando da o verso un aeroporto europeo, la legge tutela i diritti dei viaggiatori. In particolare, la legge CE n. 261/2004 afferma che le compagnie aeree devono rimborsare i passeggeri in caso di disservizi del volo (Diritto alla Compensazione Pecuniaria).

E non finisce qui. In caso di cancellazione di un volo, il passeggero deve essere assistito durante la permanenza in aeroporto ed essere imbarcato su un volo sostitutivo. In più, in alcuni casi, si ha diritto ad un risarcimento per il disagio.

Quando scatta il risarcimento economico?

Nei seguenti casi, si ha diritto ad un risarcimento economico:

Cancellazione del volo senza preavviso di 14 giorni

Aereo partito con ritardo di almeno 3 ore

Negazione dell’imbarco

Il rimborso è richiedibile solitamente entro 2 anni dall’effettiva cancellazione del volo.

Spesso la cancellazione di un volo può causare anche disagi e stress nel trovarsi in Paesi esteri o subire mancati pernottamenti in hotel già pagati. In questi casi, è possibile chiedere un rimborso per volo cancellato avvalendosi di ricevute o fatture.

Come richiedere un rimborso dalla compagnia aerea Blue Panorama?

La Blue Panorama Airlines è una compagnia aerea italiana privata fondata a Roma nel 1998 le cui basi principali sono gli aeroporti: Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa e Tirana-Rinas. Con il marchio Blue-express, la Blue Panorama Airlines offre servizi di volo low cost.

È possibile chiedere un rimborso in maniera autonoma. Tuttavia, una strada percorribile per ottenere un rimborso dalla compagnia aerea Blue Panorama è quella di usufruire del supporto legale di ItaliaRimborso, una compagnia con uno staff qualificato e specializzata nel settore.

Quando è possibile ottenere il rimborso da Blue Panorama?

I disagi per i quali si ha diritto di richiesta di rimborso da Blue Panorama sono:

Volo cancellato

Volo in ritardo di oltre 3 ore

Negato imbarco

Ritardo, danneggiamento o smarrimento del bagaglio.

L’importo erogato a titolo di rimborso o compensazione pecuniaria da Blue Panorama va da 250€ a 600€, in relazione al chilometraggio della tratta aerea interessata nel disservizio. Sono rimborsabili anche costi aggiuntivi dovuti alla cancellazione o allo smarrimento del bagaglio.

In caso di condizioni meteo avverse, bird strike e traffico aereo, il vettore non è responsabile dei disagi arrecati.

Per ottenere il risarcimento da Blue Panorama è necessario essere in possesso:

Del biglietto (anche l’e-mail di conferma della compagnia aerea)

Della carta di imbarco

Eventuali fatture e scontrini di beni di prima necessità consumati.

Se il ritardo del volo ha provocato la perdita di una eventuale coincidenza, il passeggero avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per arrivare a destinazione.

Attraverso ItaliaRimborso, basta contattare il numero telefonico messo a disposizione, attraverso Whatsapp o tramite email, e l’intera pratica è totalmente gratuita.

Contatti ItaliaRimborso

Tel: +39 06 56548248

WhatsApp: 342 1031477

In più c’è il form da compilare nell’homepage ( https://www.italiarimborso.it/

(nota stampa)