Emiliano annuncia da Caprarica “1 miliardo del Recovery Fund al Salento”

Bari, 02 settembre 2020. “Un impegno: uno degli otto miliardi del recovery fund che spettano alla Puglia li investiremo nel Salento, nelle province colpite dalla Xylella, una scelta fortissima. Se qualcuno immagina che quel recovery fund debba essere destinato alle regioni più ricche del nord Italia e che non debba essere ripartito con equità, anche per superare non solo la vicenda della Xylella ma la questione meridionale, perché questa questione rimane aperta ed è una questione fondamentale, si sbaglia, fa un errore grave dal punto di vista politico e dimostra di non avere capito fino in fondo qual è la partita che ci stiamo giocando. Questa partita è il riscatto stesso del Sud: ripiantare in Salento riscatta l’intero Mezzogiorno, restituisce a tutto il popolo del Sud quella dignità alla quale noi aspiriamo e che certamente non ci verrà prestata da nessun altro traslata da altre Regioni. La nostra dignità è nostra punto e basta. ‘A noi tocca’ vuol dire che la nostra dignità è nelle nostre mani”.

Lo ha detto il presidente Michele Emiliano, intervenuto ieri sera a Caprarica di Lecce alla presentazione di tre candidati consiglieri regionali nella coalizione della Puglia.

“Spetta a noi – ha aggiunto Emiliano – assicurare le infrastrutture materiali ed immateriali che consentano al Salento di ritornare vivibile per i suoi abitanti, attrattivo per i turisti e produttivo dal punto di vista agricolo”.