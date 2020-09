Foggia, intervento su albero pericolante: scoprono mezzo rubato

Polizia Locale e Vigili del Fuoco intervengono per un albero pericolante e rinvengono un autocarro rubato. È successo ieri pomeriggio in viale Virgilio a Foggia quando personale della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco sono intervenuti per un albero pericolante. Nell’effettuare i consueti accertamenti sui veicoli parcheggiati sotto la pianta, la Polizia Locale ha scoperto che un autocarro parcheggiato proprio sotto l’albero pericolante era di provenienza furtiva. Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario mentre per l’albero è stato necessario l’abbattimento.