Foggia, la residenza Marcone cresce con un nuovo fabbricato (VIDEO)

Foggia, 02 settembre 2020. Hanno avuto inizio stamani, mercoledì 2 settembre, i lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato che va a completare il complesso della Residenza universitaria ‘Francesco Marcone’ di Foggia – Via Alfredo Guglielmi n. 8. La nuova struttura, che sorgerà al posto di quella in disuso (in foto) realizzata agli inizi degli anni ‘50, sarà dotata di 22 posti letto e spazi comuni. Il nuovo edificio, destinato a futura residenza universitaria, sarà costituito da: un piano seminterrato con sale studio e palestra; un piano rialzato, da destinare in parte ad attività collettive della comunità studentesca (sala convegni e uffici) e 14 posti letto; un primo piano con altri 8 posti letto.

L’auditorium avrà una capienza di cento di posti e sarà dotato di moderne attrezzature multimediali.