Foggia. Perchè si ha tanta fretta nel far morire persone ricoverate?

Foggia, 02 settembre 2020. Riflessione: d opo anni di pubblicazione di notizie: ma perché si ha tanta fretta nel far morire persone ricoverate, anche se in gravi o gravissime condizioni? Lo fanno i giornali, ed è già grave, ma perché anche le istituzioni? E se fosse un nostro parente? Una preghiera per Ciro Campagna.

Dal Comune di Foggia (e-mail ore 14.50) “Seppur in condizioni molto gravi, Ciro Campagna è ancora ricoverato al Policlinico Riuniti. Si prega di non tener conto del comunicato precedente.”

In precedenza (e-mail dal Comune di Foggia, ore 14.37). “Ciro ci ha lasciati. In accordo con il Sindaco, la città di Foggia lo commemora allestendo la camera ardente nell’Aula Consiliare. Onore a te guerriero e a tutti i volontari che si sacrificano per la nostra terra”. Ne dà notizia Leonardo Iaccarrino, presidente del consiglio comunale. Ciro Campagna, 19 anni, è il volontario della Protezione civile che era intervenuto per spegnere un incendio il 29 agosto ed era stato investito da un auto sulla A16.

“Purtroppo Ciro Campagna non c’è più. Il giovane volontario della Protezione Civile è morto quest’oggi a causa delle ferite riportate nell’incidente automobilistico avvenuto mentre era impegnato a spegnere un incendio in autostrada. Questa sera sarà allestita la camera ardente all’interno dell’aula consiliare di Palazzo di Città per omaggiare un ragazzo che si spendeva per il proprio territorio e che ha pagato con la vita l’attaccamento verso la terra natìa”. Lo scrive sulla sua pagina facebook il sindaco Franco Landella postando un drappo nero.

A cura di Giovanna Tambo, Foggia 02.09.2020